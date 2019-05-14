Dermatolog Uzm. Dr. Deniz Koral, “Mezoterapi mi, dolgu mu, skin booster mı?” sorusuna açıklık getirdi. Dolgu hacim sağlamak, dokuda düzeltmeler yapmak için deri içine kemik yapıya kadar yapılabilen en çok çapraz bağlı hyalüronik asitlerle yapılan bir uygulamadır.
DAHA ÇOK NEM VERMEK İÇİN KULLANILIYOR
Skin booster dediğimiz de bir nevi mezoterapi gibi algılanabilir ama çapraz bağsız hyalüronik asitle uygulanır, daha çok nem vermek, canlandırmak üzere kullanılır. Mezoterapide enjeksiyon cildin orta tabakası olan mezoderme yapılmaktadır. Yüz-boyun-dekolte-ellerde cilt yenileme ve cilt canlandırma, bölgesel zayıflama, sellülit tedavisi, saç dökülmeleri, gebelik çatlakları tedavisi, leke tedavisi, sivilce izi tedavisi, göz altı morlukları tedavisi gibi amaçlarla mezoterapi uygulanır.
1 YIL KADAR KALICI ETKİ!
Klasik mezoterapide kişinin problemine uygun bitkisel ilaçlar, vitaminler, mineraller özel karışımlar halinde hazırlanır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile flakonlar halinde uygulamaya hazır mezoterapi ilaçları (mezokokteyller) kullanıyoruz. Ortalama 6-8 seans uygulama yapılır ve yaklaşık 1 yıl kadar kalıcılık sağlanır.
Dolgu yine özellikle yüzde birtakım çöküntüleri sarkmaları, kırışıklıkları düzeltmek , çene dudak gibi bölgelerde hacim kazanmak için kullanılan en çok hyalüronik asit içerikli uygulamalardır.
Hyalüronik asit çapraz bağlı olduğu için markasına göre ve yoğunluğuna göre etki süresi 1-15 yıl olabilir. Kalsiyum hidroksiapatit de ciltte kollajen sentesini uyararak daha kalıcı olabilen bir dolgu uygulamasıdır, hyalüronik asitlerle birlikte de olabilir. 2-2.5 yıl kadar kalıcılık vardır.
LİFTİNG ETKİSİ
Skin booster denilen ürünler ise özellikle serbest hyalüronik asit içerirlerin yanı sıra vitamin peptidler, aminoaisitler, DMAE ve silica gibi içeriklerde ilave edilmek suretiyle nem verici özelliği arttırılarak canlılık parlaklık ve lifting etkisi sağlanabilir, 1-2 hafta aralıklarla 3-5 seans kadar yapılan uygulamalarla 6-8 ay kalıcılık sağlanabilir.
HANGİSİ BANA GÖRE?
Şimdi soru şu; “Hangisi bana göre?” Tabi burada hepsi size göre olabilir, ama burada özellikle uygulama yapacak olan hekimin değerlendirmesi çok önemlidir. En önemli olan sizin cildinizin değerlendirilerek ihtiyacınıza göre planlama yapılmasıdır. Elbette sadece bu konuda değil diğer estetik uygulamalarda da kendi kendimize karar vermemeli güvendiğimiz bir dermatolog, plastik cerrah veya medikal estetik hekimi ile görüşmeliyiz.
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