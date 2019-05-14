Dermatolog Uzm. Dr. Deniz Koral, “Mezoterapi mi, dolgu mu, skin booster mı?” sorusuna açıklık getirdi. Dolgu hacim sağlamak, dokuda düzeltmeler yapmak için deri içine kemik yapıya kadar yapılabilen en çok çapraz bağlı hyalüronik asitlerle yapılan bir uygulamadır.

DAHA ÇOK NEM VERMEK İÇİN KULLANILIYOR

Skin booster dediğimiz de bir nevi mezoterapi gibi algılanabilir ama çapraz bağsız hyalüronik asitle uygulanır, daha çok nem vermek, canlandırmak üzere kullanılır. Mezoterapide enjeksiyon cildin orta tabakası olan mezoderme yapılmaktadır. Yüz-boyun-dekolte-ellerde cilt yenileme ve cilt canlandırma, bölgesel zayıflama, sellülit tedavisi, saç dökülmeleri, gebelik çatlakları tedavisi, leke tedavisi, sivilce izi tedavisi, göz altı morlukları tedavisi gibi amaçlarla mezoterapi uygulanır.

1 YIL KADAR KALICI ETKİ!

Klasik mezoterapide kişinin problemine uygun bitkisel ilaçlar, vitaminler, mineraller özel karışımlar halinde hazırlanır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile flakonlar halinde uygulamaya hazır mezoterapi ilaçları (mezokokteyller) kullanıyoruz. Ortalama 6-8 seans uygulama yapılır ve yaklaşık 1 yıl kadar kalıcılık sağlanır.