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  4. MGK toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda kritik konular masada

MGK toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda kritik konular masada

05.08.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bugün gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Beştepe, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alacak.

MGK toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda kritik konular masada

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.

Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

AFGANİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

TRTHaber'de yer alan habere göre Afganistan'daki gelişmeler de masanın sıcak konuları arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum da değerlendirilecek.

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TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündeminde olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne masaymış arkadaş EDHO masasını geçti boş işler memleketin haline bakın yazıklar olsun size ve bundan sonra size oy veren herkese size oy vermek büyük vebaldir dinen caiz değildir çünkü siz hak yolundan ayrıldınız yalan dolan haksızlık adaletsizlik her türlü rezalet mevcut sizde

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