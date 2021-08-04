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  4. 'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı emekli edildi

'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı emekli edildi

04.08.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı emekli edildi.

'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı emekli edildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı.

YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanırken, cübbe ve sarıklı görüntüleri basına yansıyan Tuğamiral Mehmet Sarı'nın geleceği de belli oldu.

ERDOĞAN İMZALADI

Üniformanın üzerine giydiği sarık ve cübbe ile fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra hakkında soruşturma açılan ve kamuoyunda ‘sarıklı amiral’ olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı, Erdoğan'ın imzasıyla emekliye sevk edildi.

'SARIKLI AMİRAL' MEHMET SARI KİMDİR?

Ankara'da bir tarikat merkezinde askeri üniformasının üzerine giydiği cübbe ve sarık sonrasında kamuoyunda ‘sarıklı amiral’ olarak adlandırılan Tuğamiral Mehmet Sarı uzun dönem deniz kuvvetlerinde önemli görevlerde yer aldı. Hakkında açılan soruşturma sonrasında görevden alınan Sarı, MSB Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkedilmişti.

Sivil üniversitede eğitimini tamamladıktan sonra mühendis kadrosundan deniz kuvvetleri bünyesine sözleşmeli subay olarak atanan Sarı, 5 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan YAŞ kararı uyarınca Tersaneler Genel Müdür Yardımcılığından, Deniz İkmal Komutanlığı’na atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını onayladıCumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını onayladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan "TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğraf yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır, Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Bunu bir bildirinin bahanesi olarak kullanılmasını kesinlikle art niyetli görüyoruz." demişti.

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