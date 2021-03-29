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MGK yarın toplanacak

29.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler başta olmak üzere stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

MGK yarın toplanacak

Yılın ikinci toplantısında Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin de gündem maddeleri arasında olması öngörülen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile Libya'daki son durumun da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istişari görüşmelerde gelinen aşamanın değerlendirilmesi beklenen toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülecek konulardan olacağı öngörülüyor.

Toplantıda ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

AA

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Recep Tayyip Erdoğan

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