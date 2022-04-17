MHK'dan istifa eden Ferhat Gündoğdu kimdir? Ferhat Gündoğdu neden istifa etti?

Ferhat Gündoğdu kimdir? Ferhat Gündoğdu neden istifa etti? MHK'dan istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğu merak edilmeye başlandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve hakem atamalarında en yetkin kişi olan Ferhat Gündoğdu'nun istifası Türk futbolunda deprem etkisi yarattı. Peki; Ferhat Gündoğdu kimdir?

FERHAT GÜNDOĞDU NEDEN İSTİFA ETTİ?

A Spor'un geçtiği son dakika gelişmesine göre; Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bırakma kararı aldı.

TFF'de Nihat Özdemir'in ardından istifalar gelmeye devam ediyor. Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu da görevini bırakıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa kararı aldığı öğrenildi.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır.

2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır.

Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapmıştı.

19 Ekim 2021'de ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atanmıştı.

Ferhat Gündoğdu, TFF bünyesinde MHK Eğitimden Sorumlu üyesi olarak görev almıştı.

Lokman Hekim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında akademik görevlerde bulunan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde de okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görev yürütmektedir.



