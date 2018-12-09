MHP, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı (Geniş haber) 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:
"Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya
Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan
Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı
Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci
Bilecik Merkez Bilecik il Akın Atakan
Bingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya Buyankara
Bitlis Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz
Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan
Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan
Iğdır Merkez Iğdır il İsa Yaşar Tezel
Yalova Merkez Yalova il Murat Aslanhan
Yozgat Merkez Yozgat il Mehmet Erdemir
Adıyaman Besni Çakırhüyük belde Miktat Çetin
Afyonkarahisar Çay Çay ilçe Hüseyin Çağrı
Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belde Adem Bulut
Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan belde Ömer ŞAHİN
Afyonkarahisar Kızılören Kızılören ilçe Ali Erol
Afyonkarahisar Merkez Çıkrık belde Lokman Çetinaktı
Afyonkarahisar Merkez Fethibey belde Mustafa Özdemir
Afyonkarahisar Merkez Işıklar belde Erol Özağıl
Aksaray Güzelyurt Ihlara belde İsmail Yılmaz
Aksaray Güzelyurt Selime belde Turgut Yayatan
Aksaray Merkez Topakkaya belde Harun Oflaz
Aksaray Merkez Yenikent belde Mehmet Emin Yumuşak
Ardahan Göle Göle ilçe İbiş Uymaz
Ardahan Göle Köprülü belde Farız Taşdemir
Bartın Merkez Hasankadı belde Şeref İmiroğlu
Bartın Merkez Kozcağız belde Savaş Buyurman
Bartın Ulus Kumluca belde İsmail Can
Bayburt Demirözü Gökçedere belde Yavuz Bakır
Bilecik Bozüyük Bozüyük ilçe Oğuz Sertler
Bilecik Merkez Vezirhan belde Hüseyin Ocak
Bilecik Söğüt Söğüt ilçe İsmet Sever
Bingöl Kiğı Kiğı ilçe Nazif Hassoylu
Bingöl Yayladere Yayladere ilçe Mehmet Duransel
Bingöl Yedisu Yedisu ilçe Ömer İsen
Bitlis Adilcevaz Adilcevaz ilçe Ceyhan Batar
Bitlis Tatvan Tatvan ilçe Abdulkerim Akay
Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık ilçe Ersin Ercan
Bolu Merkez Karacasu belde Halit Belen
Bolu Yeniçağa Yeniçağa ilçe Zeki Mustafa Egeci
Burdur Karamanlı Karamanlı ilçe Filiz Şener Türkoğlu
Burdur Yeşilova Yeşilova ilçe Ömer Atasoy
Çanakkale Çan Terzialan belde Arif Yumuşak
Çanakkale Gelibolu Gelibolu ilçe Mehmet Eligül
Çankırı Eldivan Eldivan ilçe Nusrettin Gökçer
Çankırı Kızılırmak Kızılırmak ilçe Bahattin Güler
Çankırı Şabanözü Şabanözü ilçe Mustafa Karakaya
Düzce Çilimli Çilimli ilçe Ömer Demirtaş
Düzce Yığılca Yığılca ilçe Rasim Çam
Edirne Havsa Havsa ilçe Tefik Altıparmak
Edirne Lalapaşa Lalapaşa ilçe Mehmet Vedat Kuşoğlu
Edirne Meriç Küplü belde Ali Tükel
Edirne Süloğlu Süloğlu ilçe Aydemir Arslan
Edirne Uzunköprü Uzunköprü ilçe Şahin Şengül
Edirne Uzunköprü Kırcasalih belde Kenan Heleman
Elazığ Ağın Ağın ilçe Ali Uslu
Elazığ Palu Beyhan belde Bayram Öztürk
Erzincan Merkez Yaylabaşı belde Şefik Taşkıran
Erzincan Çayırlı Çayırlı lçe Oktay Efe
Erzincan Otlukbeli Otlukbeli ilçe usuf Tektaş
Erzincan Tercan adırkaya belde ait Durgun
Erzincan Tercan Kargın Belde Yunus Türkmen
Erzincan Tercan Mercan belde Bayram Bilici
Giresun Merkez Duroğlu belde Halil Çetin
Gümüşhane Kelkit Öbektaş belde Yemen Demir
Gümüşhane Köse Köse ilçe Turgay Kesler
Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy belde Çetin Rıza Tanış
Gümüşhane Şiran Şiran ilçe Mutlu Özel
Gümüşhane Şiran Yeşilbük belde Sezai Doğan
Gümüşhane Torul Torul ilçe Evren Evrim Özdemir
Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu ilçe Bayram Ali Ballı
Iğdır Merkez Melekli belde Eray Çoşar
Isparta Eğirdir Sarıidris belde Ramazan Pala
Isparta Merkez Kuleönü belde Sezayi Çakır
Isparta Merkez Savköy belde Mustafa Avşar
Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç ilçe Sefa Arıkan
Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar belde Halil Toprak
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar belde Memiş Kaynak
Isparta Yalvaç Yalvaç ilçe Halil Hilmi Tütüncü
Karabük Yenice Yortan belde Ali Şık
Kastamonu İhsangazi İhsangazi ilçe Hayati Sağlık
Kırıkkale Delice Delice ilçe Soner Mazılıgüney
Kırıkkale Keskin Keskin ilçe Mustafa Alp Sülsipiroğlu
Kırıkkale Merkez Hacılar belde Mehmet Koyuncu
Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz belde Birol Özbay
Kırklareli Vize Çakıllı belde Mehmet Bayram
Kırşehir Çiçekdağı Köseli belde Bekir Yılmaz
Kırşehir Kaman Kurancılı belde Erdoğan Tekeli
Kırşehir Merkez Özbağ belde Rasim Arazay
Kütahya Altıntaş Altıntaş ilçe Mehmet Akbunar
Kütahya Aslanapa Aslanapa ilçe Gökhan Gürel
Kütahya Domaniç Çukurca belde İlyas Tosun
Kütahya Gediz Gediz ilçe Mehmet Oyan
Kütahya Gediz Gökler belde Yüksel Arık
Kütahya Gediz Yenikent belde Mehmet Karaca
Kütahya Merkez Seyitömer belde Halil Öztürk
Kütahya Simav Çitgöl belde Yüksel Ünal
Nevşehir Avanos Avanos ilçe Mustafa Kenan Sarıtaş
Nevşehir Merkez Göreme belde Ömer Eren
Nevşehir Merkez Kaymaklı belde Harun Çekiç
Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük belde Burhanettin Karaketir
Nevşehir Kozaklı Kozaklı ilçe Celalettin Güven
Nevşehir Merkez Uçhisar belde Ali Karaslan
Niğde Bor Bahçeli belde Bülent Gözüpek
Niğde Çiftlik Çiftlik ilçe Fazlı Koç
Niğde Çiftlik Azatlı belde Rasim Aydın
Niğde Çiftlik Bozköy belde Kemal Beşer
Niğde Çiftlik Divarlı belde Mustafa Balcan
Niğde Merkez Aktaş belde Erdoğan Şevenk
Niğde Merkez Alay belde Hacı Mehmet Varol
Niğde Merkez Bağlama belde Murat Karakuzu
Niğde Merkez Hacıabdullah belde Recep Doğmuş
Niğde Merkez Karaatlı belde Faik Okumuş
Niğde Merkez Kiledere belde İsmet Evlendi
Niğde Merkez Konaklı belde Maksut Özçelik
Niğde Merkez Orhanlı belde Şükrü Özdemir
Niğde Ulukışla Ulukışla ilçe Ali Ünkesen
Rize Derepazarı Derepazarı ilçe Selim Metin
Rize Hemşin Hemşin ilçe Muhammet Sağlam
Rize İkizdere İkizdere ilçe Hakan Karagöz
Rize İyidere İyidere ilçe Osman Mete
Sivas Doğanşar Doğanşar ilçe Halil Balık
Sivas Gemerek Gemerek ilçe Yurt Koç
Sivas Gemerek Sızır belde Ali Tamer
Sivas Gölova Gölova ilçe Halil Önge
Sivas Gürün Gürün ilçe Nami Çiftçi
Sivas Hafik Hafik ilçe Selahattin Çuhadaroğlu
Sivas Kangal Kangal ilçe Eren Derviş Akpınar
Sivas Koyulhisar Koyulhisar ilçe Osman Epsileli
Tokat Erbaa Gökal belde Osman Akbulut
Tokat Erbaa Karayaka belde Sebahattin Şenel
Tokat Niksar Serenli belde Nurettin Keleş
Tokat Pazar Pazar ilçe Oğuz Keleş
Tokat Reşadiye Bereketli belde Necaattin Şahin
Tokat Reşadiye Bozçalı belde Bolhan Durmuş
Tokat Reşadiye Cimitekke belde Erol Aydın
Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt ilçe Muhsin Yılmaz
Tokat Zile Zile ilçe Ali Özgan
Yalova Armutlu Armutlu ilçe Mustafa Tokat
Yalova Çınarcık Teşvikiye belde Mustafa Nurten
Yalova Merkez Kadıköy belde Muhsin Gürkal
Yozgat Aydıncık Aydıncık ilçe Selahattin Özdemiir
Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan ilçe İbrahim Tamer
Yozgat Çandır Çandır ilçeMehmet Emin Murat
Yozgat Çayıralan Çayıralan ilçe Kıyasi Başgül
Yozgat Kadışehri Kadışehri ilçe Mustafa Doğru
Yozgat Saraykent Ozan belde Mustafa Cansever
Yozgat Sarıkaya Sarıkaya ilçe Ömer Açıkel
Yozgat Aydıncık Baydiğin belde Ünal Karaca
Yozgat Boğazlıyan Sırçalı belde Erhan Tanış
Yozgat Sorgun Gülşehri belde Aziz Kaya"
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