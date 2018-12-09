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MHP, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı (Geniş haber) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2018 19:17 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.  Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:  "Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci Bilecik Merkez Bilecik    il Akın Atakan Bingöl Merkez Bingöl il     Mehmet Ziya Buyankara Bitlis    Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan   Iğdır    Merkez Iğdır il İsa Yaşar Tezel Yalova Merkez Yalova il Murat Aslanhan Yozgat Merkez Yozgat    il Mehmet Erdemir Adıyaman    Besni Çakırhüyük belde Miktat Çetin Afyonkarahisar Çay Çay ilçe Hüseyin Çağrı Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belde Adem Bulut  Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan belde Ömer ŞAHİN Afyonkarahisar Kızılören Kızılören ilçe Ali Erol Afyonkarahisar Merkez    Çıkrık belde Lokman Çetinaktı Afyonkarahisar Merkez    Fethibey belde Mustafa Özdemir Afyonkarahisar Merkez    Işıklar belde Erol Özağıl Aksaray Güzelyurt Ihlara belde İsmail Yılmaz Aksaray Güzelyurt Selime belde Turgut Yayatan Aksaray Merkez Topakkaya    belde Harun Oflaz Aksaray Merkez Yenikent belde Mehmet Emin Yumuşak Ardahan Göle Göle ilçe İbiş Uymaz Ardahan Göle Köprülü belde Farız Taşdemir Bartın Merkez Hasankadı belde Şeref İmiroğlu Bartın Merkez Kozcağız belde Savaş Buyurman Bartın Ulus Kumluca belde İsmail Can Bayburt Demirözü Gökçedere belde Yavuz Bakır Bilecik Bozüyük    Bozüyük ilçe Oğuz Sertler Bilecik Merkez Vezirhan belde Hüseyin Ocak Bilecik Söğüt Söğüt ilçe İsmet Sever Bingöl Kiğı Kiğı ilçe Nazif Hassoylu Bingöl Yayladere    Yayladere    ilçe Mehmet Duransel Bingöl Yedisu Yedisu ilçe Ömer İsen Bitlis    Adilcevaz    Adilcevaz    ilçe Ceyhan Batar Bitlis    Tatvan Tatvan ilçe Abdulkerim Akay Bolu    Kıbrıscık Kıbrıscık ilçe Ersin Ercan Bolu    Merkez Karacasu belde Halit Belen Bolu    Yeniçağa Yeniçağa ilçe Zeki Mustafa Egeci Burdur Karamanlı Karamanlı    ilçe Filiz Şener Türkoğlu Burdur Yeşilova    Yeşilova ilçe Ömer Atasoy Çanakkale    Çan Terzialan belde Arif Yumuşak Çanakkale    Gelibolu Gelibolu ilçe Mehmet Eligül Çankırı Eldivan Eldivan ilçe Nusrettin Gökçer Çankırı Kızılırmak Kızılırmak ilçe Bahattin Güler Çankırı Şabanözü Şabanözü    ilçe Mustafa Karakaya Düzce Çilimli Çilimli ilçe Ömer Demirtaş Düzce Yığılca Yığılca    ilçe Rasim Çam Edirne Havsa Havsa ilçe Tefik Altıparmak Edirne Lalapaşa    Lalapaşa ilçe Mehmet Vedat Kuşoğlu Edirne Meriç Küplü belde Ali Tükel Edirne Süloğlu Süloğlu ilçe Aydemir Arslan Edirne Uzunköprü Uzunköprü ilçe    Şahin Şengül Edirne Uzunköprü  Kırcasalih belde Kenan Heleman Elazığ Ağın Ağın    ilçe Ali Uslu Elazığ Palu    Beyhan belde Bayram Öztürk Erzincan Merkez Yaylabaşı belde Şefik Taşkıran Erzincan Çayırlı Çayırlı lçe Oktay Efe Erzincan Otlukbeli Otlukbeli    ilçe usuf Tektaş Erzincan Tercan adırkaya belde ait Durgun Erzincan Tercan Kargın Belde Yunus Türkmen Erzincan Tercan Mercan belde Bayram Bilici Giresun Merkez Duroğlu belde Halil Çetin Gümüşhane Kelkit Öbektaş    belde Yemen Demir Gümüşhane Köse Köse ilçe    Turgay Kesler Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy belde Çetin Rıza Tanış Gümüşhane Şiran Şiran ilçe    Mutlu Özel Gümüşhane Şiran Yeşilbük belde    Sezai Doğan Gümüşhane Torul Torul ilçe    Evren Evrim Özdemir Iğdır    Karakoyunlu Karakoyunlu ilçe Bayram Ali Ballı Iğdır    Merkez Melekli belde Eray Çoşar Isparta Eğirdir Sarıidris belde Ramazan Pala Isparta Merkez Kuleönü belde Sezayi Çakır Isparta Merkez Savköy     belde Mustafa Avşar Isparta Şarkikaraağaç    Şarkikaraağaç ilçe Sefa Arıkan Isparta Şarkikaraağaç    Çarıksaraylar belde Halil Toprak Isparta Şarkikaraağaç    Çiçekpınar    belde Memiş Kaynak Isparta Yalvaç Yalvaç ilçe Halil Hilmi Tütüncü Karabük Yenice Yortan     belde Ali Şık Kastamonu    İhsangazi İhsangazi ilçe Hayati Sağlık Kırıkkale Delice Delice ilçe Soner Mazılıgüney Kırıkkale Keskin Keskin ilçe Mustafa Alp Sülsipiroğlu Kırıkkale Merkez    Hacılar belde Mehmet Koyuncu Kırklareli Lüleburgaz    Evrensekiz    belde Birol Özbay Kırklareli Vize Çakıllı belde Mehmet Bayram Kırşehir Çiçekdağı Köseli belde Bekir Yılmaz Kırşehir Kaman Kurancılı belde Erdoğan Tekeli Kırşehir Merkez Özbağ belde Rasim Arazay Kütahya Altıntaş Altıntaş ilçe Mehmet Akbunar Kütahya Aslanapa Aslanapa    ilçe Gökhan Gürel Kütahya Domaniç Çukurca belde    İlyas Tosun Kütahya Gediz Gediz ilçe Mehmet Oyan Kütahya Gediz Gökler belde    Yüksel Arık Kütahya Gediz Yenikent belde Mehmet Karaca Kütahya Merkez Seyitömer belde Halil Öztürk Kütahya Simav Çitgöl belde Yüksel Ünal Nevşehir Avanos Avanos ilçe Mustafa Kenan Sarıtaş Nevşehir Merkez Göreme belde Ömer Eren Nevşehir Merkez Kaymaklı belde Harun Çekiç Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük belde Burhanettin Karaketir Nevşehir Kozaklı    Kozaklı ilçe Celalettin Güven Nevşehir Merkez Uçhisar belde Ali Karaslan Niğde Bor Bahçeli belde Bülent Gözüpek Niğde Çiftlik Çiftlik ilçe Fazlı Koç Niğde Çiftlik Azatlı belde Rasim Aydın Niğde Çiftlik Bozköy belde Kemal Beşer Niğde Çiftlik Divarlı belde Mustafa Balcan  Niğde Merkez Aktaş belde Erdoğan Şevenk Niğde Merkez Alay belde Hacı Mehmet Varol Niğde Merkez Bağlama belde Murat Karakuzu Niğde Merkez Hacıabdullah belde Recep Doğmuş Niğde Merkez Karaatlı belde Faik Okumuş Niğde Merkez Kiledere belde İsmet Evlendi Niğde Merkez Konaklı belde Maksut Özçelik Niğde Merkez Orhanlı belde Şükrü Özdemir Niğde Ulukışla Ulukışla ilçe Ali Ünkesen Rize Derepazarı    Derepazarı    ilçe Selim Metin Rize Hemşin Hemşin    ilçe Muhammet Sağlam Rize İkizdere İkizdere ilçe Hakan Karagöz Rize İyidere İyidere ilçe Osman Mete Sivas    Doğanşar Doğanşar ilçe Halil Balık Sivas    Gemerek Gemerek ilçe Yurt Koç Sivas    Gemerek Sızır belde Ali Tamer Sivas    Gölova Gölova ilçe Halil Önge Sivas    Gürün Gürün ilçe Nami Çiftçi Sivas    Hafik    Hafik    ilçe Selahattin Çuhadaroğlu Sivas    Kangal Kangal ilçe Eren Derviş Akpınar Sivas    Koyulhisar    Koyulhisar    ilçe Osman Epsileli Tokat    Erbaa Gökal belde Osman Akbulut Tokat    Erbaa Karayaka belde Sebahattin Şenel Tokat    Niksar Serenli belde Nurettin Keleş Tokat    Pazar Pazar ilçe Oğuz Keleş Tokat    Reşadiye Bereketli belde Necaattin Şahin Tokat    Reşadiye Bozçalı belde Bolhan Durmuş Tokat    Reşadiye Cimitekke belde Erol Aydın Tokat    Yeşilyurt Yeşilyurt ilçe Muhsin Yılmaz Tokat    Zile Zile ilçe Ali Özgan Yalova Armutlu Armutlu ilçe Mustafa Tokat Yalova Çınarcık Teşvikiye belde Mustafa Nurten Yalova Merkez Kadıköy belde Muhsin Gürkal Yozgat Aydıncık Aydıncık ilçe Selahattin Özdemiir Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan ilçe İbrahim Tamer Yozgat Çandır Çandır    ilçeMehmet Emin Murat Yozgat Çayıralan Çayıralan ilçe Kıyasi Başgül Yozgat Kadışehri Kadışehri    ilçe Mustafa Doğru Yozgat Saraykent Ozan belde Mustafa Cansever Yozgat Sarıkaya Sarıkaya ilçe Ömer Açıkel Yozgat Aydıncık    Baydiğin belde Ünal Karaca Yozgat Boğazlıyan Sırçalı belde Erhan Tanış Yozgat Sorgun Gülşehri belde Aziz Kaya" 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:

"Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya
Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan
Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı
Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci
Bilecik Merkez Bilecik il Akın Atakan
Bingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya Buyankara
Bitlis Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz
Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan
Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan
Iğdır Merkez Iğdır il İsa Yaşar Tezel
Yalova Merkez Yalova il Murat Aslanhan
Yozgat Merkez Yozgat il Mehmet Erdemir
Adıyaman Besni Çakırhüyük belde Miktat Çetin
Afyonkarahisar Çay Çay ilçe Hüseyin Çağrı
Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belde Adem Bulut
Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan belde Ömer ŞAHİN
Afyonkarahisar Kızılören Kızılören ilçe Ali Erol
Afyonkarahisar Merkez Çıkrık belde Lokman Çetinaktı
Afyonkarahisar Merkez Fethibey belde Mustafa Özdemir
Afyonkarahisar Merkez Işıklar belde Erol Özağıl
Aksaray Güzelyurt Ihlara belde İsmail Yılmaz
Aksaray Güzelyurt Selime belde Turgut Yayatan
Aksaray Merkez Topakkaya belde Harun Oflaz
Aksaray Merkez Yenikent belde Mehmet Emin Yumuşak
Ardahan Göle Göle ilçe İbiş Uymaz
Ardahan Göle Köprülü belde Farız Taşdemir
Bartın Merkez Hasankadı belde Şeref İmiroğlu
Bartın Merkez Kozcağız belde Savaş Buyurman
Bartın Ulus Kumluca belde İsmail Can
Bayburt Demirözü Gökçedere belde Yavuz Bakır
Bilecik Bozüyük Bozüyük ilçe Oğuz Sertler
Bilecik Merkez Vezirhan belde Hüseyin Ocak
Bilecik Söğüt Söğüt ilçe İsmet Sever
Bingöl Kiğı Kiğı ilçe Nazif Hassoylu
Bingöl Yayladere Yayladere ilçe Mehmet Duransel
Bingöl Yedisu Yedisu ilçe Ömer İsen
Bitlis Adilcevaz Adilcevaz ilçe Ceyhan Batar
Bitlis Tatvan Tatvan ilçe Abdulkerim Akay
Bolu Kıbrıscık Kıbrıscık ilçe Ersin Ercan
Bolu Merkez Karacasu belde Halit Belen
Bolu Yeniçağa Yeniçağa ilçe Zeki Mustafa Egeci
Burdur Karamanlı Karamanlı ilçe Filiz Şener Türkoğlu
Burdur Yeşilova Yeşilova ilçe Ömer Atasoy
Çanakkale Çan Terzialan belde Arif Yumuşak
Çanakkale Gelibolu Gelibolu ilçe Mehmet Eligül
Çankırı Eldivan Eldivan ilçe Nusrettin Gökçer
Çankırı Kızılırmak Kızılırmak ilçe Bahattin Güler
Çankırı Şabanözü Şabanözü ilçe Mustafa Karakaya
Düzce Çilimli Çilimli ilçe Ömer Demirtaş
Düzce Yığılca Yığılca ilçe Rasim Çam
Edirne Havsa Havsa ilçe Tefik Altıparmak
Edirne Lalapaşa Lalapaşa ilçe Mehmet Vedat Kuşoğlu
Edirne Meriç Küplü belde Ali Tükel
Edirne Süloğlu Süloğlu ilçe Aydemir Arslan
Edirne Uzunköprü Uzunköprü ilçe Şahin Şengül
Edirne Uzunköprü Kırcasalih belde Kenan Heleman
Elazığ Ağın Ağın ilçe Ali Uslu
Elazığ Palu Beyhan belde Bayram Öztürk
Erzincan Merkez Yaylabaşı belde Şefik Taşkıran
Erzincan Çayırlı Çayırlı lçe Oktay Efe
Erzincan Otlukbeli Otlukbeli ilçe usuf Tektaş
Erzincan Tercan adırkaya belde ait Durgun
Erzincan Tercan Kargın Belde Yunus Türkmen
Erzincan Tercan Mercan belde Bayram Bilici
Giresun Merkez Duroğlu belde Halil Çetin
Gümüşhane Kelkit Öbektaş belde Yemen Demir
Gümüşhane Köse Köse ilçe Turgay Kesler
Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy belde Çetin Rıza Tanış
Gümüşhane Şiran Şiran ilçe Mutlu Özel
Gümüşhane Şiran Yeşilbük belde Sezai Doğan
Gümüşhane Torul Torul ilçe Evren Evrim Özdemir
Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu ilçe Bayram Ali Ballı
Iğdır Merkez Melekli belde Eray Çoşar
Isparta Eğirdir Sarıidris belde Ramazan Pala
Isparta Merkez Kuleönü belde Sezayi Çakır
Isparta Merkez Savköy belde Mustafa Avşar
Isparta Şarkikaraağaç Şarkikaraağaç ilçe Sefa Arıkan
Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar belde Halil Toprak
Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar belde Memiş Kaynak
Isparta Yalvaç Yalvaç ilçe Halil Hilmi Tütüncü
Karabük Yenice Yortan belde Ali Şık
Kastamonu İhsangazi İhsangazi ilçe Hayati Sağlık
Kırıkkale Delice Delice ilçe Soner Mazılıgüney
Kırıkkale Keskin Keskin ilçe Mustafa Alp Sülsipiroğlu
Kırıkkale Merkez Hacılar belde Mehmet Koyuncu
Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz belde Birol Özbay
Kırklareli Vize Çakıllı belde Mehmet Bayram
Kırşehir Çiçekdağı Köseli belde Bekir Yılmaz
Kırşehir Kaman Kurancılı belde Erdoğan Tekeli
Kırşehir Merkez Özbağ belde Rasim Arazay
Kütahya Altıntaş Altıntaş ilçe Mehmet Akbunar
Kütahya Aslanapa Aslanapa ilçe Gökhan Gürel
Kütahya Domaniç Çukurca belde İlyas Tosun
Kütahya Gediz Gediz ilçe Mehmet Oyan
Kütahya Gediz Gökler belde Yüksel Arık
Kütahya Gediz Yenikent belde Mehmet Karaca
Kütahya Merkez Seyitömer belde Halil Öztürk
Kütahya Simav Çitgöl belde Yüksel Ünal
Nevşehir Avanos Avanos ilçe Mustafa Kenan Sarıtaş
Nevşehir Merkez Göreme belde Ömer Eren
Nevşehir Merkez Kaymaklı belde Harun Çekiç
Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük belde Burhanettin Karaketir
Nevşehir Kozaklı Kozaklı ilçe Celalettin Güven
Nevşehir Merkez Uçhisar belde Ali Karaslan
Niğde Bor Bahçeli belde Bülent Gözüpek
Niğde Çiftlik Çiftlik ilçe Fazlı Koç
Niğde Çiftlik Azatlı belde Rasim Aydın
Niğde Çiftlik Bozköy belde Kemal Beşer
Niğde Çiftlik Divarlı belde Mustafa Balcan
Niğde Merkez Aktaş belde Erdoğan Şevenk
Niğde Merkez Alay belde Hacı Mehmet Varol
Niğde Merkez Bağlama belde Murat Karakuzu
Niğde Merkez Hacıabdullah belde Recep Doğmuş
Niğde Merkez Karaatlı belde Faik Okumuş
Niğde Merkez Kiledere belde İsmet Evlendi
Niğde Merkez Konaklı belde Maksut Özçelik
Niğde Merkez Orhanlı belde Şükrü Özdemir
Niğde Ulukışla Ulukışla ilçe Ali Ünkesen
Rize Derepazarı Derepazarı ilçe Selim Metin
Rize Hemşin Hemşin ilçe Muhammet Sağlam
Rize İkizdere İkizdere ilçe Hakan Karagöz
Rize İyidere İyidere ilçe Osman Mete
Sivas Doğanşar Doğanşar ilçe Halil Balık
Sivas Gemerek Gemerek ilçe Yurt Koç
Sivas Gemerek Sızır belde Ali Tamer
Sivas Gölova Gölova ilçe Halil Önge
Sivas Gürün Gürün ilçe Nami Çiftçi
Sivas Hafik Hafik ilçe Selahattin Çuhadaroğlu
Sivas Kangal Kangal ilçe Eren Derviş Akpınar
Sivas Koyulhisar Koyulhisar ilçe Osman Epsileli
Tokat Erbaa Gökal belde Osman Akbulut
Tokat Erbaa Karayaka belde Sebahattin Şenel
Tokat Niksar Serenli belde Nurettin Keleş
Tokat Pazar Pazar ilçe Oğuz Keleş
Tokat Reşadiye Bereketli belde Necaattin Şahin
Tokat Reşadiye Bozçalı belde Bolhan Durmuş
Tokat Reşadiye Cimitekke belde Erol Aydın
Tokat Yeşilyurt Yeşilyurt ilçe Muhsin Yılmaz
Tokat Zile Zile ilçe Ali Özgan
Yalova Armutlu Armutlu ilçe Mustafa Tokat
Yalova Çınarcık Teşvikiye belde Mustafa Nurten
Yalova Merkez Kadıköy belde Muhsin Gürkal
Yozgat Aydıncık Aydıncık ilçe Selahattin Özdemiir
Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan ilçe İbrahim Tamer
Yozgat Çandır Çandır ilçeMehmet Emin Murat
Yozgat Çayıralan Çayıralan ilçe Kıyasi Başgül
Yozgat Kadışehri Kadışehri ilçe Mustafa Doğru
Yozgat Saraykent Ozan belde Mustafa Cansever
Yozgat Sarıkaya Sarıkaya ilçe Ömer Açıkel
Yozgat Aydıncık Baydiğin belde Ünal Karaca
Yozgat Boğazlıyan Sırçalı belde Erhan Tanış
Yozgat Sorgun Gülşehri belde Aziz Kaya"

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MHP 152 belediye için adaylarını açıkladıMHP 152 belediye için adaylarını açıkladı
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