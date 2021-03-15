MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, bu hafta toplanıyor: 'Bahçeli'nin en rahat kurultayı'

Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) 2023 seçimlerine taşıyacak kadroların belirleneceği 13. Olağan Büyük Kurultayı, perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşirilecek.

"İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganlarının kullanılacağı kurultaya tek aday olarak girecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9. kez genel başkan seçilmesi bekleniyor.

Kurultayda, partinin kayıtlı 1400 delegesi, 75 üyeli Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak.

MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultayı için yapılan hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta içine alınan kongre, delege, parti yöneticileri ve bazı siyasi partilerden davetliler dışında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

CHP, İYİ Parti, HDP davet edilmedi

Edinilen bilgiye göre kongre için başta AKP olmak üzere siyasi partilere de davetiye gönderildi.

MHP'nin davetli listesinde CHP, İYİ Parti ve HDP yer almadı. MHP ile ittifak ortağı olan AKP ise kurultaya üst düzey katılım sağlayacak. AKP'den kongreye, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'ndan oluşan heyet katılacak.