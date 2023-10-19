MHP 3 büyükşehiri istiyor! Cumhur İttifakı'nda yerel seçim için işbirliği... 'Şerh koyabilir' iddiası gündem oldu

Cumhur İttifakı, yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Yerel seçimlerde iki parti arasında yapılacak işbirliği için her iki partide yer alan heyetlerin haftaya bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara’daki bir restoranda yapılacağı ileri süren görüşmede, AK Parti ve MHP’li kurmaylar yaptıkları ön çalışmalar hakkında bilgi verecek.

ADAYLAR BELİRLENECEK

Heyetlerin işbirliği kapsamında önceliği de büyükşehir belediye başkan adaylarının belirlenmesine vereceği ifade ediliyor.

MHP; ADANA, MERSİN VE MANİSA'YI İSTİYOR

AK Parti ve MHP arasında 2019 yerel seçimleri döneminde yapılan işbirliği kapsamında, Adana, Mersin ve Manisa’da MHP, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti aday göstermişti. 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimlerde de 2019’da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa’da MHP’nin adayının, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti’nin adayının destekleneceği kaydediliyor.

MHP ‘ŞERH’ DÜŞEBİLECEK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ancak, bu kez MHP’nin “seçilebilecek aday” için AK Parti’nin belirleyeceği isimlere gerektiğinde şerh düşebileceği de ileri sürülüyor. Özellikle CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı için aday belirlemede o büyükşehirlerdeki seçmen yapısının dikkate alınacağına işaret ediliyor.

AK Parti ve MHP’nin, başta CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere tüm büyükşehir belediye başkan adayları ile bir çalışma yaptığı da kaydediliyor. Bu kapsamda da MHP’nin aday belirleyeceği büyükşehirlerde “AK Parti tabanının da itiraz etmeyeceği bir ismin”, AK Parti’nin aday gösterdiği büyükşehirlerde ise “MHP tabanının itiraz etmeyeceği bir ismin” aday olacağı ifade ediliyor. 519 ilçe belediye başkanlıklarında yürütülecek işbirliğinde ise “dengenin gözetileceğine” işaret ediliyor.







