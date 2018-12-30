HABER

MHP 402 belediye başkan adayını daha açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:28 | Son Güncelleme

MHP, aralarında 15 ilin de yer aldığı 402 belediye başkan adayını açıkladı - Açıklanan listede, partinin Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bolu, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Uşak, Batman, Şırnak, Kilis ve Düzce belediye başkan adayları yer aldı

MHP, aralarında 15 ilin de yer aldığı 402 belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Aday listesinin, MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bolu, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Uşak, Batman, Şırnak, Kilis ve Düzce olmak üzere 15 ilin yer aldığı 402 belediye başkan adayı açıklandı.

MHP'nin belirlediği il belediye başkan adayları şöyle:

"Adıyaman Rıfat Erdem, Ağrı Servet Al, Artvin Mustafa Polat, Bolu İbrahim Doğan, Hakkari Nevzat Doğan, Muş Şerefettin Yatci, Siirt Muzaffer Furat, Sinop Hasan Demir, Tokat Adnan Özmen, Tunceli Mücella Saler, Uşak Muhammet Fatih Erdoğan, Batman Hayrettin Bektaş, Şırnak Bahar Cavlak, Kilis Ömer Yabancı, Düzce Erdoğan Bıyık."

İlan edilen listede, 3 büyükşehir ilçe, 190 ilçe, 194 belde belediye başkan adayı yer aldı. Büyükşehir ilçe belediye başkan adayları ise İstanbul Beşiktaş Serkan Toper, İstanbul Maltepe Ahmet Baykan, İstanbul Silivri Volkan Yılmaz olarak açıklandı.

MHP daha önce de 3'ü büyükşehir, 31'i il, 22'si büyükşehir ilçe, 117'si ilçe ve 75'i belde olmak üzere 248 belediye başkan adayını açıklamıştı.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Zeytinburnu'nda tartıştığı arkadaşının boğazını kestiZeytinburnu'nda tartıştığı arkadaşının boğazını kesti
DHA muhabiri Arıgan'ın acı günüDHA muhabiri Arıgan'ın acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 il belediye başkan adayı belediye başkan adayları MHP sadir durmaz

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Putin'den Türkiye mesajı

Putin'den Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Kayak merkezinde telesiyej arızası! Onlarca kişi 2.5 saat mahsur kaldı

Kayak merkezinde büyük panik! Onlarca kişi mahsur kaldı

Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.