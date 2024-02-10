HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

10.02.2024 16:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP, 6'sı ilçe 49'u belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yazılı açıklama ile adaylıkları kesinleşen 6'sı ilçe, 49'u belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha ilan etti. Durmaz, partinin yetkili kurullarının değerlendirmesi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde 15'inci etap olarak adayların açıklandığını belirtti.

ELAZIĞ'IN 6 İLÇESİ

Buna göre; Elazığ'ın 6 ilçesi ile Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Hakkari, Kars ve Kırklareli'ne bağlı 49 beldenin MHP'den belediye başkan adayı açıklandı. MHP, 2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için belediye başkan adaylarını 55'er kişilik listeler halinde açıklıyor. (DHA)

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Hakkari il başkanı görevinden istifa ettiCHP Hakkari il başkanı görevinden istifa etti
Ankara seçim anketi: Yavaş açık ara öndeAnkara seçim anketi: Yavaş açık ara önde
Erdoğan anlattı, Valilik yasak ilan edildiğini duyurdu! Karar alındıErdoğan anlattı, Valilik yasak ilan edildiğini duyurdu! Karar alındı
Anahtar Kelimeler:
MHP aday
En Çok Okunan Haberler
YRP'nin 3 ilde adayı belli oldu!

YRP'nin 3 ilde adayı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak’ta duyurdu: ‘Doğal gaz desteğini Nisan ayına kadar uzatıyoruz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak’ta duyurdu: ‘Doğal gaz desteğini Nisan ayına kadar uzatıyoruz’

Ankara seçim anketi: Yavaş açık ara önde

Ankara seçim anketi: Yavaş açık ara önde

''Ben olsam tutup kolundan getiririm''''Ben olsam tutup kolundan getiririm''

''Ben olsam tutup kolundan getiririm''''Ben olsam tutup kolundan getiririm''

28 Aralık’tan itibaren başlıyor! Cep telefonlarında yeni dönem

28 Aralık’tan itibaren başlıyor! Cep telefonlarında yeni dönem

Genel başkanın Ankara'ya davetinde ettiği teklifi geri çevirdi

Genel başkanın Ankara'ya davetinde ettiği teklifi geri çevirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.