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MHP’den Bartholomeos’a Ayasofya cevabı: Haddini aşmıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 20:08 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bartholomeos’un Ayasofya ile ilgili açıklamalarında haddini aştığını ifade etti.

MHP’den Bartholomeos’a Ayasofya cevabı: Haddini aşmıştır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bartholomeos’un Ayasofya ile ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cevap verdi.

"BÜYÜK BİR MANTIK HATASI YAPMAKTADIR"

Büyükataman şu ifadeleri kullandı:

’Ayasofya kiliseye çevrilsin.’ diyemediği için ’Ayasofya 900 yıl Hristiyanlara, 500 yıl da Müslümanlara hizmet etti, müze statüsünü korumalıdır.’ diyen Bartholomeos, basit bir matematik hatasının ötesinde büyük bir mantık hatası yapmaktadır.

"ÜSTÜ KAPALI BİR HADDİNİ AŞMADIR"

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1453’te vurduğu mühürle Türkleşmiştir ve ebedîyen Türk yurdu olacak olan İstanbul’un önemli bir Türk-İslam eseridir. Dünyadaki milyonlarca Hristiyan’ın müteessir olacağı iddiası ise üstü kapalı bir haddini aşmadır.

Bartholomeos’a tavsiyemiz başta Yunanistan olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yok edilen İslam eserleri konusunda üzüntülerini paylaşması; İslam’a ve Müslümanlara Batı’nın planlı saldırıları konusunda Batı’ya uyarılarda bulunmasıdır. (İHA)

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