HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifi

MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifi

09.03.2021 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MHP'den kayıt dışı haber siteleri için kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kayıtsız ve denetimsiz bir şekilde faaliyette bulunan internet haber sitelerinin yasal mevzuat çerçevesine alınması için hazırladığı 9 maddelik yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa teklifinin ayrıntılarını anlattı. Öztürk, Türkiye'de dijital haberciliğin yaygın bir şekilde yapıldığını belirterek, "Bildiğimiz internet haber sitelerinin önemli bir kısmının algı yaratmak amacıyla, itibar suikastı amacıyla ya da terör örgütlerine destek vermek amacıyla korsan yayın yaptıklarına tanık oluyoruz. Bunların hiçbir şekilde kayıt altında olmadıklarını biliyoruz. Böyle olunca da kişilere karşı itibar suikastı, terör eylemlerini ve terör odaklarının vermek istedikleri mesajlarını yaymak bakımından bir haber sitesi kurup, bu haber sitesi üzerinden farklı algı operasyonu yaptıklarına tanık oluyoruz. Bütün bunların önüne geçmek gayesiyle bir kanun teklifi hazırladık. Türkiye'de artık kayıtsız korsan haberciliğe son vermek amacıyla bu kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı'na sunduk" dedi.

'DENETİM ALTINDA OLMALARINI İSTİYORUZ'

Öztürk, kayıt dışı internet haber sitelerinin verilen kanun teklifi ile kayıt altına alınacağını belirterek, "Teklifimizle; şu anda yazılı ve görsel basında olduğu gibi yayın merkezinin bulunduğu yerde Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe verilerek denetim altında olmalarını istiyoruz. Bunların dijital vergi sisteminden almış oldukları reklam karşılığının vergi ödemeleri bakımından, denetim altına alınmasını öngörüyoruz. Bunun dışında üçüncü kişilere karşı yapılan itibar suikastlerinde, kişilerin yayın düzeltme hakkını kullanabilmesi için bir muhatap temin edilmesini teklif ediyoruz. Bütün bunları yerine getirmemesi ve korsan yayıncılığa devam etmesi halinde de, bu haber sitelerinin 6 ay içinde istenilen kuralları yerine getirmemesi halinde Bilgi Teknoloji Kurumunca resen kapatmasını teklif ediyoruz" diye konuştu.

Terör örgütlerinin, algı operasyonu yaratmak amacıyla bu tür yayıncılığa başvurduklarını ve bu tür internet sitelerinin kimler tarafından açıldığına yönelik bir kayıt bulunmadığını ifade eden Öztürk, "Bunlar artık toplumda geniş yer bulamayacak. Önüne gelen, bir internet sitesi açıp 'ben de haberciyim' diyemeyecek. Algı operasyonları yapamayacak. Bunu terör örgütleri çok sık yapıyor. Algı operasyonu yapmak için, anlık haber siteleri açanlar var" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay olduAK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu
İnşirah suresinin fazileti nedir?İnşirah suresinin fazileti nedir?
Anahtar Kelimeler:
MHP

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Selahattin Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak başka bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Son Dakika: Cihangir İslam CHP'ye katıldı! Parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı (Nazır Cihangir İslam kimdir?)

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu: Doğmasaydı ölmezdi

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

CHP Sözcüsü Öztrak: 'Biden, bir noktada Erdoğan'ı da arayacakmış' ne demek?

Öztrak: 'Biden, bir noktada Erdoğan'ı da arayacakmış' ne demek?

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni komisyon kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kadına şiddete karşı yeni komisyon kuruluyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 'kadına şiddetle mücadele' mesajı

Net mesaj: Amasız, fakatsız, sıfır tolerans...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.