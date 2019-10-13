MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla genelge

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla teşkilatlara, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete destek mesajı dile getirilen bir genelge gönderildi.

"Barış Pınarı Harekatı, gerek bütün vatandaşlarımızın, gerek Türkiye'de yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimizin selamet, huzur ve sükunu, gerekse başta Arap Kürt ve Türkmenler olmak üzere Suriye vatandaşı kardeşlerimizin hürriyet, esenlik ve güvenliğinin temini açısından büyük önem arz etmektedir." ifadeleriyle başlayan genelgede, harekatın Türkiye topraklarında PKK, Suriye'de PYD ve türevleri olarak faaliyet gösterip emperyalist odakların çıkarlarını temsil eden bölücü terör örgütünün tasallut ve zulmüne son vermeyi hedeflediği vurgulandı.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve aynı zamanda Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini esas alan Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız.