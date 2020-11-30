MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı koronavirüse yakalandı

Milletvekili Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum"

Kıymetli hemşehrilerim.



Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/N4UZaH6TMT — Lütfi KAŞIKÇI (@lutfikasikci) November 30, 2020



