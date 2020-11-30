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  4. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı koronavirüse yakalandı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı koronavirüse yakalandı

30.11.2020 23:19 | Son Güncelleme:
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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı koronavirüse yakalandı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milletvekili Kaşıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum"

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