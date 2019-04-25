MHP itiraz etti, AK Partili başkanın mazbatasının alınmasına karar verildi

Yüksek Seçim Kurulu, Elazığ’ın Palu ilçesinde seçimleri kazanıp mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Efrayim Ünalan’ın mazbatasının alınmasına karar verdiği öğrenildi.

Palu Belediye Başkanlığına AK Parti’den seçilen ve 4 Nisan’da mazbatasını alarak göreve başlayan Efrayim Ünlan hakkında MHP Elazığ İl Başkanlığı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) Olağanüstü itirazda bulunuldu. MHP’nin itirazında Ünalan hakkında verilen bir cezanın Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından 19 Mart 2019 tarihinde onaylandığı, bu nedenle başkanlığının düşmesi gerektiği savunuldu. Bunun üzerine YSK’nın, Ünalan’ın mazbatasının geri alınmasına karar verdiği ve savunmasının alacağı öğrenildi.

Seçimlerde Efrayim Ünalan 2 bin 679 oy almış, MHP’nin adayı Muhammed Septioğlu ise 2 bin 557 oy alarak 122 farkla seçimleri kaybetmişti. Mazbatanın geri alınmasının ardından yeni başkanın belediye meclis üyeleri arasından seçileceği ileri sürüldü. Palu’da AK Parti’nin 5, MHP’nin ise 4 meclis üyesi bulunuyor.

