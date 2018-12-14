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MHP'li Enginyurt'tan AK Parti'ye torpil tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 03:38 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından AK Parti'yi eleştirdi. Enginyurt, İŞKUR’un aldığı 1250 kişinin de AK Parti Ordu İl Teşkilatı’ndan olduğunu iddia etti.

MHP'li Enginyurt'tan AK Parti'ye torpil tepkisi

Cumhur İttifakı’nda yerel seçimlere birlikte giden iki parti görüşmelerini sürdürürken Ordu’dan dikkat çeken bir iddia geldi.

MHP’nin Ordu vekili Enginyurt, İŞKUR’un aldığı 1250 kişinin de AK Parti Ordu İl Teşkilatı’ndan olduğunu yazdı.

"BAŞKALARINA YAŞAMA HAKKI TANINMAMALI Kİ, ZAFER KOLAY OLSUN"

Enginyurt paylaşımında, “Ak Parti Ordu yeni il yönetimi, çok başarılı çıktı. 1250 kişi İş Kurdan işe alındı, maşallah bir tane başka partiden işe alınmadı. Doğrusu da bu zaten,31 Mart da seçim var. Yandaş, yoldaş korunmalı, başkalarına yaşama hakkı tanınmamalı ki, zafer kolay olsun. Zor be hacım, işin çok zor” ifadelerini kullandı.

enginyurt

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ordu ak parti Torpil İŞKUR

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