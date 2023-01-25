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  4. MHP'li ismin ağabeyi ve yengesi ölü bulundu! Ölüm nedenleri araştırılıyor

MHP'li ismin ağabeyi ve yengesi ölü bulundu! Ölüm nedenleri araştırılıyor

25.01.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşayan Metin Dedeoğlu ve eşi Naciye Dedeoğlu'ndan haber alamayan yakınları çiftin evine gittiklerinde cansız bedenlerle karşılaştı. Yaşlı çiftin ölümünde doğal gaz sızıntısından şüphelenildi ancak yapılan araştırmada doğal gazda bir sıkıntı bulunmadı. Otopsi sonuçlarının beklendiği talihsiz çiftin eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi ve yengesi olduğu belirlendi.

MHP'li ismin ağabeyi ve yengesi ölü bulundu! Ölüm nedenleri araştırılıyor

MHP Kahramanmaraş 24'üncü dönem Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi Metin Dedeoğlu (69) ile yengesi Naciye Dedeoğlu (72) evlerinde ölü bulundu.

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KIZLARI CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Doğukent Mahallesi 9'uncu Sokakta oturan Metin ve Naciye Dedeoğlu'ndan haber alamayan yakınları, çiftin evlerine geldi. Anahtarla eve giren çiftin kızları, babası Metin ve annesi Naciye Dedeoğlu'nu yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Dedeoğlu çiftinin doğal gaz kaçağından ölmüş olabileceği ihtimali üzerine eve ARADAŞ ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları incelemede evde doğal gaz kaçağının olmadığını tespit etti.

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OTOPSİ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Metin ve Naciye Dedeoğlu'nun cenazeleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.
Aynı zamanda MHP Kahramanmaraş 24'üncü dönem Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi ve yengesi olan Metin Dedeoğlu ve eşi Naciye Dedeoğlu'nun ölüm haberini alan yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu. (DHA)

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Kahramanmaraş MHP

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