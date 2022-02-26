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  4. MHP'li meclis üyesi Ayhan Kaplan trafik kazasında hayatını kaybetti

MHP'li meclis üyesi Ayhan Kaplan trafik kazasında hayatını kaybetti

26.02.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi MHP'li meclis üyesi Ayhan Kaplan, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Teyzemin torunu, MHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ayhan Kaplan'ın trafik kazasında vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailemize, dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

MHP'li meclis üyesi Ayhan Kaplan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.45 sıralarında Muratlı ilçesinin Yeşilsırt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ayhan Kaplan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu köprü korkuluklarına çarpıp takla atarak devrildi. İhbar üzerine kaza üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Kaplan, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı. Albayrak, "Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muratlı meclis üyemiz Ayhan Kaplan geçirdiği trafik kazası sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Değerli meclis üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

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MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: TEYZEMİN TORUNU KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi MHP'li meclis üyesi Ayhan Kaplan'ın kazada yaşamını yitirmesine ilişkin "Teyzemin torunu, MHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ayhan Kaplan'ın trafik kazasında vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailemize, dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ MHP

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