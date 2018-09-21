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MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'da aday çıkarmayacağız" açıklaması sonrası AK Parti ile ittifak yapılması neredeyse netleşirken, parti içinden sürpriz bir çıkış geldi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yaptığı açıklamada 'Bana fındık ne oldu diye soranlar! Haydi hep beraber, fındığa sahip çıkmayanlara hesap soralım. İlk seçimde bunları sandığa gömelim' ifadelerini kullandı.

MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Trabzon'un Fethi'nin 557. Yıldönümünde yaptığı, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasaya müdahale etmeyecek” açıklamasının ardından AK Partililere de tepki göstererek, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı. Sözcü'de yer alan habere göre; Enginyurt, “Ulaştırma Bakanı açıklama yapmış ‘TMO bu yıl fındık almayacak’ demiş. Orduyu yöneten Ak Partinin apoletsiz kumandanları! Fındık üreticisine söz verdiniz, sözünüzü susarak mı tutuyorsunuz?” dedi.

“İLK SEÇİMDE BUNLARI SANDIĞA GÖMELİM”

Enginyurt, MHP'nin AK Parti ile ittifak iddialarının dile getirildiği yerel seçimleri de hatırlatarak, “Bana fındık ne oldu diye soranlar! Haydi hep beraber, fındığa sahip çıkmayanlara hesap soralım. İlk seçimde bunları sandığa gömelim” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI VEKİLLERİN DOĞRU SÖYLEMİYOR”

Fındığın kilogramının en az 15 Lira olması gerektiğini söyleyen Enginyurt, son olarak 8 Eylül'de Ordu’da bir basın açıklaması yaparak, “Biz serbest piyasaya düşman değiliz, karşı değiliz. Ama maalesef Türkiye'de serbest piyasa yok. İtalyan bir firma var. Tekelci bir firma var. Alıcısı da o, satıcısı da o. Biz bu firmanın karşısında Cumhurbaşkanımıza seslenmek için buraya toplandık. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz ve diyoruz ki Arakan'da, Myanmar'da, Filistin'de, Gazze'de, Irak'ta, Suriye'de dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanı senin vekillerin sana doğruyu söylemiyor. Fındık bugün 15 liradan aşağı kurtarmaz, millet perişan. Duy bu milletin sesini” demişti.

“ÇADIRI KAFANIZA KURARIM”

Enginyurt, aynı açıklamasında CHP ve AKP'yi de eleştirerek, “AK Parti'ye oy veren 235 bin kişi bu millet sizi niye seçti, CHP'ye oy veren 105 bin kişi bu millet sizi niye seçti? Biz sesimizi yükseltmezsek, hakkımızı aramazsak bu tekelci firma yarın 8 lira diyecek. O zaman bunlar ‘hani Cemal Enginyurt söz verdi çadır kuracaktı ne oldu' diyecekler. Ulan çadırı sizin kafanıza kurarım bu gidişle ayağınızı denk alın. Millete verdiğiniz sözü takip edin” diye konuşmuştu.


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MHP cemal enginyurt ak parti

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
WAY ENGİN VEKİL SENİ SEVMEDİM AMA!SEVMEYE BAŞLADIM BU SÖZLERİNİ DUYUNCA MHP LİLER DUYMASINI BAHÇELİ FILAN
bu adam bazen saat gibi.doğru zamanı göstermeye başladı.
zaten ben anlamadim Mhp gibi bir parti neden Akp ile ortak iş yapar/ cevap : Mhp = Akp taşeronu
bu vekıl fındık 15 lıra olmalı demıs. ıyıde kardesım ben kavrulmus fındıgın kılosunu cerezcıden 50 tl alıyorum. (dolar artmadan oncekı fıatı ) sımdı bana bırısı 15 lıralık fındıgın 50 tl ye cıkmasını benım anlıyacagım bır dılle anlatsın
CHP'yi niye eleştiriyorsun, CHP'li adaylar tarafından yönetilen şehir ve ilçeleri hayat kalitesi bakımında Türkiye'nin en iyi yerleri.
işte bu.işte bu.bahçelinin yerini alacak adam.
SAYIN VEKILIM DOGRU SOYLEYENI DOKUZ KOYDEN KOVARLAR
Fındık fiyatlarını belediye başkanı belirlemiyor. Sapla samanı karıştırmayın. Varsa bir tepkiniz(ki haklı olarak var) meclis gündemine getirip görüşerek halledersiniz. Kabadayılıkla sorunlar çözülmez...
Boksör, sen ne yanar döner adammışsın.Hemşerin olmaktan utanır oldum.
show yapmaya bayılıyosun varya at tut sonra show yap istanbulda ortak aday belirle yürrüüüü
SAYIN VEKILIM DESTEK VERMEDEN ONCE DUSUNECEKTINIZ DOGRU SOYLEYENI DOKUZ KOYDEN KOVARLAR
Ey milletvekili fındığı bu duruma getiren siz AKP ortaklarısınız.AKP dibe vurunca şimdi ordan bişiler koparırız zihniyetiyle şimdi AKP gömelim aklınıza geldiSiz MHP bu ülkeyi AKP ortaklığınızla yerin dibibe gömdünüz,siz saray şarlatanlarından bir şey gelmez.Halk sizide gömecek artık vatan millet naraları para etmez,artık ırkçılık ve kinci dinciliğiniz para etmez.
kaç milyon rüşvet verdi acaba size..
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