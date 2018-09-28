MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, muhtarlarla yaptığı toplantıda, Cumhur İttifakının tek amacının Büyük Türkiye olduğunu, içinde hiçbir kişisel çıkar barındırmadığını belirtti.
Erbaş, "Bunu anlayamayacak kadar cahil, aklı bali olmamış insanlar var. Kütahya’da bir kamu müdürü diyor ki; 'Ben Cumhur İttifakı filan anlamam, yok öyle bir şey, bu kurumdan MHP’ye hiçbir davetiye gitmeyecek. Ben sadece bir partiyi ve bir sendikayı tanırım. Diğerlerini tanımam'. Bende buradan diyorum ki bu lafları sana yedireceğim. Basın mensupları ile seni ziyaret edeceğim. Bunları basın önünde de söyle diyeceğim. Bu ülke için çok öneme sahip Cumhur İttifakını sana öğreteceğim” dedi.
Erbaş'ın açıklamasının ardından harekete geçmemesi, Kütahya'daki tüm daire müdürlerini zan altında bıraktığı ileri sürüldü.
İHA
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