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MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın, isim vermeden 'bir kamu müdürünün Cumhur İttifakını tanımadığı' yönündeki iddiaları, kamuoyunda büyük bir yankı oluştururken, söz konusu yetkilinin kim olduğunun açıklanmaması tüm kurum müdürlerini zan altında bıraktığı belirtildi.

MHP'li vekilin iddiası kamuyu karıştırdı!

MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, muhtarlarla yaptığı toplantıda, Cumhur İttifakının tek amacının Büyük Türkiye olduğunu, içinde hiçbir kişisel çıkar barındırmadığını belirtti.

Erbaş, "Bunu anlayamayacak kadar cahil, aklı bali olmamış insanlar var. Kütahya’da bir kamu müdürü diyor ki; 'Ben Cumhur İttifakı filan anlamam, yok öyle bir şey, bu kurumdan MHP’ye hiçbir davetiye gitmeyecek. Ben sadece bir partiyi ve bir sendikayı tanırım. Diğerlerini tanımam'. Bende buradan diyorum ki bu lafları sana yedireceğim. Basın mensupları ile seni ziyaret edeceğim. Bunları basın önünde de söyle diyeceğim. Bu ülke için çok öneme sahip Cumhur İttifakını sana öğreteceğim” dedi.

Erbaş'ın açıklamasının ardından harekete geçmemesi, Kütahya'daki tüm daire müdürlerini zan altında bıraktığı ileri sürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
MHP ahmet erbaş Kütahya kamu cumhur ittifakı

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