MHP lideri Bahçeli 'Alaattin Çakıcı dava arkadaşımdır' dedi, CHP yönetimi savcıları göreve çağırdı

Açıklamada, "Açıkça ortaya çıkmıştır ki, Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır. Genel Başkanımızı tehdide cüret eden bu suç baronu sadece basit bir maşadır. O'nu özel afla cezaevinden çıkartan ve O'nun üzerinden siyasi rakiplerine gözdağı verebileceğini düşünen Şer İttifakının iki patronu esas sorumlulardır" ifadeleri yer aldı.

CHP İletişim Koordinatörlüğü de aynı dakikalarda bir açıklama yaparak, "Savcıların görevlerini yapmalarını; bu edepsiz mafya bozuntusu hakkında gerekli hukuksal süreçleri bir an önce başlatmalarını bekliyoruz" dedi.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de Çakıcı'ya sahip çıktı.

AKP ile MHP'nin seçim öncesi ittifak kurduğu döneme denk gelen bir dönemde, 12 Mayıs 2018'de Bahçeli Twitter hesabından genel af çağrısı yapmış; Alaattin Çakıcı'nın da adını vererek "Kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu mu düşünüyorlar?" ifadelerini kullanmıştı:

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı, yeni infaz düzenlemesi kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinde tahliye edilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın tehdit ve hakaret içerikli mektubuyla ilgili olarak, "Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor, Bahçeli'yi eleştiriyorum yeraltı dünyasının lideri cevap veriyor" sözlerini kullandı.

Bu ifadelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için "Saray'ın bekçisi" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "Akıllı ol" demiş ve CHP liderini tehdit etmişti.

"Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

"Kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır."

Bu paylaşımdan bir hafta sonra, Alaattin Çakıcı cezaevinde sağlık sorunları yaşadı ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bunun üzerinde Bahçeli, Çakıcı'yı Kırıkkale'deki hastanede ziyaret etti ve "Rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım" diyerek Çakıcı'nın cezaevinde olmasını eleştirdi. Ziyaret, MHP'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu.

2018'in Mayıs ayında yaşanan bu gelişmeler üzerine Çakıcı, Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum" diye başladığı bir mektup yazarak kendisinin af talebi olmadığını belirtmişti: