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MHP lideri Devlet Bahçeli: Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır. Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkelenmesi gerekiyormuş. Hele bir çıksınlar sokağa da, acıklı şekilde görsünler dünyanın kaç bucak olacağını. Hodri meydan." açıklamasını yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

CUMHURİYET'İN 97. YILI

Cumhuriyet Türk milletinin bağımsızlık onurudur. Cumhuriyet milli mücadelenin taçlanmış, milli gönüllerde taht kurmuş halidir. Şehit ve gazilerimizin bedelini çok ağır ödediği kahramanlık beratıdır. Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacaktır. Hesap hatası yapanlar dökülen kanları unutmasınlar. Bizim verecek toprağımız yoktur, çizilecek sınırımız yoktur, bölünecek milletimiz yoktur. Yerli ve yabancı husumet cephesine dünyayı dar edecek imanımız vardır. Her işgal girişimini defedecek inanmış yüreğimiz vardır. Denemek isteyen varsa, buyursun, denesin. Millet sevdalıları sonuna kadar buradadır.

'ABUK SUBUK ELEŞTİRİ GETİRENLERİN İDDİALARI ÇÜRÜKTÜR'

Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kök salarak olgunlaşmasıdır. Parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri ortadadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne abuk subuk eleştiri getirenlerin iddiaları çürüktür. Bu emeli taşıyanlar önce kendilerine çekidüzen vermelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hastalık tedavi edilmiştir. Kriz severlerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları normaldir. Bu tip siyaset anlayışlarının gıdası cepheleşmedir. Türk milleti, kimin kime hangi yalan ve ayak oyununu fısıldadığını açıkça görmekte, notlarını sandıkta değerlendirmek üzere almaktadır. Milletimizin istediği kaos ve kriz değil, rehaf, zenginleşme, büyüme, birlik ve beraberliktir. Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdası ile yedi düvele direnmektedir. Gerekirse Türkiye Komünist Partisi'ne bile geçeriz diyen siyaset fukaralarının aslında kimlerle vakit geçirdiği bizim tarafımızdan çok nettir.

'ATEŞLE OYNAMAKTADIRLAR'

Terörist Demirtaş'ı aynı üslupla öven bunlar değil midir? Birlikte anayasa yazmaya hazırlanan bunlar değil midir? HDP'yi MHP'ye tercih edecek kadar zıvanadan çıkan bu kimliksizler değil midir? Sokak edebiyatı son günlerde sık sık telafuz edilmektedir. Biden'ın iktidarı devirme planlarının gündeme yansıması, parti kurmayın sokağa dökülün tavsiyesi, son derece uyanık olmamızı gerektirmektedir. Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır. Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkelenmesi gerekiyormuş. Hele bir çıksınlar sokağa da, acıklı şekilde görsünler dünyanın kaç bucak olacağını. Hodri meydan. Türkiye, sokakta bulunmadı, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir.

ASKIDA EKMEK TARTIŞMASI

Askıda ekmek kampanyamızı eleştirenlerin alayı ümidini sokağa bağlamıştır. Meğer ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de bundan haberimiz olmamış. Dünyanın her yerinde ekmek alamayan, ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır. Nasıl olsa ekmek derdiniz yok, vatandaşlarımızla ilgili kaygınız da yok. Askıda ekmek vardır ama size sokakta hayır yoktur. Var diyorsanız sonuçlarını göze almaya hazırsınız. MHP, insani sorumluluğunu tam ve eksiksiz yerine getirecektir.

'BU SİYASİ ŞİZOFREN NE HAKLA İSLAM'I YAPILANDIRMAYI HEDEF SEÇTİ'

AB ülkelerine hakim olan Türk ve İslam düşmanlığı kaygı vericidir. Berlin'de Mevlana Camii'ne yapılan kalabalık polis operasyonu inançlarımıza adi bir suikast girişimidir. Hollanda Özgürlük Partisi'nin soysuz başkanı, Cumhurbaşkanına 'terörist' diyecek kadar alçalmıştır. Son zamanlarda Müslümanlara yönelik Fransa'da sergilenen ambargo ve ablukalar hepimizi derinden yaralamaktadır. İslam'ı yeniden yapılandıracaklarını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı cehaletin taşeronluğuna soyunmuştur. Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron'un kafa yoracak başka mesaisi yok mudur. Bu siyasi şizofren ne hakla İslam'ı yapılandırmayı hedef seçti. Allah katında kıyamete kadar geçerli olacak tek hak din İslam'dır. Macron'un sahibi kimdir? Macron istişarelerde bulunmak üzere elçisini geri çağırmıştır, bir zahmet gerçekleri öğrenmeli ya da nifak yayan ağzını kapatmalıdır.

ABD'NİN 'S-400 YAPTIRIMI' AÇIKLAMASI

Türkiye tam bağımsızdır, böyle de kalacaktır. ABD önce dost mu, düşman mı, karar vermelidir.

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