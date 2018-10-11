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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 16:40 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine ilişkin bir açıklama geldi. MHP Genel Merkezi'nde durumu gazetecilere değerlendiren Bahçeli, "Bir yasa teklifi gelirse destek veririz" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili sözlerini MHP Genel Merkezi'nde bir grup gazeteciye değerlendirdi.

Bahçeli konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"19 Eylül 2018 tarihinde partimizi takip eden gazeteci arkadaşlarımızla bir yemek vesilesiyle bir araya gelmiştik. Bu kapsamda İş Bankası ile ilgili yapılan tartışmalar üzerine de görüşlerimizi açık seçik ifade etmiştik. Demiştim ki, CHP nin Atatürk ün mirası diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir, Atatürk’ün gerçek varisi Türk milletidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, şayet İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk Milleti'ne devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz. Tekrardan ifade ediyorum; Gazi Mustafa kemal atatürk’ün gerçek varisi büyük Türk Milleti'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili Macaristan dönüşünde uçakta şu açıklamayı yapmıştı:

"Kılıçdaroğlu, 'Oradan bizim kasamıza giren para yok ki' diyor. Ben 'Senin kasana para giriyor' demiyorum ki. Mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu'na ve Türk Tarih Kurumu'na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine'ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP'nin hakkı hiç değildir. MHP'li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli CHP İş Bankası TBMM

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
DEVLET BAHÇELİ'nin TC.VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILMASI için teklif verecek olana bende destek vereceğim.
KONUŞMUŞ BOHÇELİ GENE REYİZİN YANINDA DURA DURA BUDA ÖĞRENMİŞ İŞİ
hemen bir dakika bile geç kalınmasın.chp Atatürkün partisi olmaktan çıkıp bölücü bir kimliğe bürünmüştür.hala Atatürkü sevenler o partinin içinde varsa aklına şaşayım.Atatürk o hisseleri günün şartlarında çok iyi niyetle düşünmüştü.bugün hiç bir partinin ticari faaliyeti olamaz.
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