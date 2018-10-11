MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili sözlerini MHP Genel Merkezi'nde bir grup gazeteciye değerlendirdi.

Bahçeli konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"19 Eylül 2018 tarihinde partimizi takip eden gazeteci arkadaşlarımızla bir yemek vesilesiyle bir araya gelmiştik. Bu kapsamda İş Bankası ile ilgili yapılan tartışmalar üzerine de görüşlerimizi açık seçik ifade etmiştik. Demiştim ki, CHP nin Atatürk ün mirası diye nitelendirilen payını Türk milletine iade etmesi gerekir, Atatürk’ün gerçek varisi Türk milletidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Macaristan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklama doğrultusunda, şayet İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine ve Türk Milleti'ne devri hususunda bir kanun teklifi Meclis'e gelirse biz gereğini yapacağız ve desteğimizi vereceğiz. Tekrardan ifade ediyorum; Gazi Mustafa kemal atatürk’ün gerçek varisi büyük Türk Milleti'dir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili Macaristan dönüşünde uçakta şu açıklamayı yapmıştı: