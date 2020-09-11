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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2020 17:59 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Türk milletinin tarihsel iradesini, fütuhat ruhunu, mücadele gücünü, kültür ve kardeşlik müktesebatını temsil edip sembolleştiren derin bir mana ve muhtevaya sahiptir. Bu şenliklerin 739’uncu yıldönümünü gururla idrak ediyoruz.'' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Türk milletinin tarihsel iradesini, fütuhat ruhunu, mücadele gücünü, kültür ve kardeşlik müktesebatını temsil edip sembolleştiren derin bir mana ve muhtevaya sahiptir. Bu şenliklerin 739’uncu yıldönümünü gururla idrak ediyoruz.

Ertuğrul Gazi ve onun kutlu ahfadı; önceki dönemlerin çapsız kavgalarından, derin ihtilaflarından önemli sonuçlar çıkarmışlar; kaldı ki ayrışarak, bölünerek, kutuplaşarak büyük hedeflere ulaşılamayacağını engin bir feraset ve ahlaki isabetle teşhis etmişlerdir.

Osman Gazi’yle birlikte, Anadolu Türkmen boyları içine düştükleri karanlık ve kargaşadan kurtulmaya başlamışlar, daha üst ve büyük ülkülerde birleşmenin kalıcı yol ve yöntemlerini aramışlardır. Nitekim Çınar rüyası bunun muştusu ve muharrik unsuru olmuştur.

Bugün de özlemini çektiğimiz bu bütünleştirici ruh; birliği ve dirliği bozulmuş, dağılmış ve birbirinden kopmuş olan Anadolu coğrafyasında vücut bulan bir uç beyliğinden, çağ açıp çağ kapatan, kıtaları baştan ayağa kaplayan devasa bir imparatorluğa ulaşılmasını temin etmiştir.

Dönemin jeopolitik şartlarının gereği olarak Söğüt’ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen ruhu; iç çelişkilerini aştığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç olunacağını açıklıkla göstermiştir. Bu gerçeği görmeyen, göremeyen kim varsa gaflete ve yanlışa düşmüştür.

Bugün korkulan esasen budur. Türkmen ruhunun güç verdiği büyük Türk milletinin böylesine tarihi atılımı bir daha yapamaması için sahne alan tahrikler, tuzaklar ve kumpaslar bu yüzdendir. Ege ve Doğu Akdeniz’deki oynanan zalim oyunların gerçek nedenleri de burada aranmalıdır.

Osmanlı sonrasında, var olan uzlaşma, hoşgörü ve barış ortamı bir daha yakalanamamıştır. Balkanlar’dan Ortadoğu’ya kadar pek çok yerde savaşlar ve çatışmalar süregelmiştir. Türk milleti medeniyet birikimiyle, muazzam kültürüyle huzur, istikrar ve dengenin nişanesi olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti; yüksek Türk kültür ve yönetim mirasının bir devamı, asırlardır yüreklerde taşınan, fedakarlık ve kahramanlıkla taçlanan kutlu veraset ve vasiyetin de bir ifadesidir.

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