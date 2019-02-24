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MHP Milletvekili Ersoy’un babası toprağa verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 14:35 | Son Güncelleme

Adana Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy’un babası Ümit Büyükiz, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.84 yaşındaki Ümit Büyükiz, bir süre önce rahatsızlanarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Adana Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy’un babası Ümit Büyükiz, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.
84 yaşındaki Ümit Büyükiz, bir süre önce rahatsızlanarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Büyükiz dün hayatını kaybetti. Büyükiz’in cenazesi öğle saatlerinde Adana Şehir Hastanesi’nden alınarak Kabasakal Mezarlığı’na getirildi.
Cenaze töreni öncesi Ayşe Sibel Ersoy, taziyeleri kabul etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mezara gelerek Ersoy’a taziyelerini iletti. Öğle namazının ardından ise Büyükiz’in cenazesi gasilhaneden alındı. Çelik, cenaze namazının kılınacağı alana getirilirken tabuta omuz verdi. Daha sonra Büyükiz’in cenaze namazı kılındı. Çelik, namazın ardından da tabuta omuz verdi.
Ardından Büyükiz’in cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine Çelik’in yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, MHP MYK üyeleri Uğur Öztürk, Delik Uslu, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Cumhur İttifakı Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş, Cumhur İttifakı Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir ve çok sayıda vatandaş ile partililer katıldı.

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