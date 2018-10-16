MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek varisinin büyük Türk milleti olduğunu belirterek, "Bugünkü CHP’nin Atatürk’le yolları çoktan ayrılmıştır. Siz kim Atatürk kimdir? Yok öyle mirasyedilik, İş Bankası hisseleri doğruca Hazineye devredilmelidir." dedi. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in, Gazze’deki yıkım ve katliamlarına devam ettiğini ifade etti. Filistinli mazlumların çok açık saldırı altında olduğunu belirten Bahçeli, 13 Ekim'de Gazze’de barışçıl ve demokratik gösterilerini yapan Filistinlilere, İsrail'in hiç acımadan, hiçbir vicdana sığmayacak şekilde ateşle karşılık verdiğini, 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, sayıları 200’ü aşan Filistinlinin de yaralandığını anımsattı. Bahçeli, "İsrail her zaman olduğu gibi tahammülsüz ve zorbadır. Çocuklara silah doğrultacak kadar da gözünü kan ve kin bürümüştür. Şiddet, İsrail devletinin vazgeçmeyeceği bir politika haline gelmiştir. Terör yöntemlerini kullanarak mazlumların kanını döken, bölgesel gerilim ve habis senaryoların ana aktörü haline gelen İsrail’in arayıp da henüz bulamadığı belasına er ya da geç kavuşacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Afganistan’ın Tahar vilayetinde, bir seçim mitingi sırasında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini, pek çoğunun da yaralandığını hatırlatan Bahçeli, can verenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. - "ABD’nin müttefiki Türkiye midir yoksa PKK/YPG midir?" ABD'nin terör örgütleriyle aleni düşüp kalktığını, açıktan emel ve hedef birlikteliği yaptığını dile getiren Devlet Bahçeli, "ABD kararını netleştirmelidir. Tavır ve tutumunu sadeleştirmelidir.

ABD’nin müttefiki Türkiye midir? Yoksa PKK/YPG midir?" diye sordu. Fırat’ın batısında sinsi hesabı ayağına dolanan, saha dışı bırakılan ABD'nin, bu kez Fırat’ın doğusuna gözünü diktiğini belirten Bahçeli, "Teröristler Menbiç’in çevresine çukurlar kazıyor, ABD sözde büyük Kürdistan hayaliyle avunuyor, PKK/YPG silah ve terörist takviyesiyle günden güne palazlanıyor. Türkiye bu iğrenç tabloya sessiz kalamaz. Azez-Cerablus arası nasıl emniyete alınmışsa, Afrin’de nasıl bir mıntıka temizliği yapılmışsa, aynısı, belki daha da tesirlisi Fırat’ın doğusunda başarılmalıdır. Fırat’ın doğusu tehdit olmaktan tamamen çıkarılmalıdır. Hainler doğduklarına doğacaklarına pişman edilmelidir. Türkiye’nin bunu yapacak muktedir gücü vardır." diye konuştu.

- "Zannederseniz buharlaşıp uçmuştur" Washington Post Yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha da çıkamadığı Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasındaki belirsizliğinin halen sürdüğünü anımsatan Bahçeli, "Adeta insan aklıyla alay edilmektedir. Kaşıkçı’dan iz yoktur, haber yoktur. Zannederseniz buharlaşıp uçmuştur. Zannederseniz yer yarılıp içine düşmüştür." dedi. Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili pek çok vahim iddianın gündemde olduğunu anımsatan Bahçeli, "Bizim temennimiz Kaşıkçı olayındaki sis perdesinin aralanması, içyüzünün daha fazla gecikmeden aydınlatılmasıdır.

ABD-Suudi Arabistan ve Türkiye arasında krize ve bilmeceye dönüşen Cemal Kaşıkçı vakasının tarafsız ve objektif şekilde vuzuha ermesi şarttır." ifadelerini kullandı. Konsolosluk binasına girişi kameralara yansıyan ama çıkışı görülmeyen Kaşıkçı’nın durumunu netleştirmek için hiç kimsenin kaçak güreşmemesi, saman altından su yürütmemesi gerektiğinin altını çizen Devlet Bahçeli, "Suç varsa, suçlular belliyse gereği mutlaka yapılmalı, Türkiye’yi töhmet altında bırakmak için fırsat arayan mihraklara asla koz verilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye’yi bu müflis ve mürai ellere bırakamayız." 31 Mart 2019’daki seçimlerine, "belediye sayısı artar mı azalır mı" zaviyesinden bakmadıklarını, oy oranlarıyla yaklaşmadıklarını belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne taarruz planı yapan zillet ittifakının ve arkalarındaki muhasım odakların sistem tartışmalarını alevlendirip rejim krizi çıkarma niyetlerinin önüne geçmek istiyoruz." dedi. "Türkiye’nin geleceğini dengeli ve kalıcı şekilde belirleyeceksek 31 Mart 2019’a milli ve ahlaki temelde yaklaşmamız, aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun hareketimiz kaçınılmaz bir ihtiyaçtır." diyen Bahçeli, "CHP pusudadır, sokağa göz kırpmaktadır.

HDP punduna getirip suyu bulandırmanın emelindedir.

İP’in ise metruk bir tekne gibi ne yapacağı, bir süre sonra hangi kayalığa çarpıp dağılacağı az çok bellidir.

Türkiye’yi bu müflis ve mürai ellere bırakamayız." ifadesini kullandı. CHP’nin, İş Bankası hisseleri konusu gündeme gelince "çılgına dönmesinin, denetim ve kontrolü hepten kaybetmesinin", ülkenin nasıl bir badire ve belanın kıyısında olduğunu belgelediğini dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu: