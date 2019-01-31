MHP’den Tunç Soyer’e özür çağrısı

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve İl Başkanı Veysel Şahin, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’i eleştirerek, Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer’in yaptıklarını kınamasını ve ülkücü camiadan özür dilemesini istedi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin il başkanlığında CHP’nin İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer’e ilişkin açıklamalarda bulundu. Osmanağaoğlu, "Tunç Soyer’in adaylığının; özelde ülkücü harekette, genelde ise 12 Eylül faşizmine maruz kalan bütün toplumsal kesimlerde tepki toplama sebebi ise yakın tarih okuması yapabilen herkes için aşikârdır. Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer; 12 Eylül 1980 darbesi sonrası; düzmece belgeler ve hukuksuz yargılamalarla ülkücü hareketi mahkûm ettirmeye çalışan savcı görünümlü bir tetikçidir. Soyer; sırtını yasladığı cuntacılardan aldığı güç ve cesaretle, bugün dahi Türk tarihinde utanç verici bir leke olarak anabileceğimiz MHP ve Ülkücü Kuruluşlar iddianamesini hazırlamış ve bu memleketin vatansever evlatlarına karşı taarruza kalkmıştır. İşkence tezgâhları ve idam sehpaları arasına sıkıştırmaya çalıştığı ülkücü gençliği; hazırladığı iftiraname doğrultusunda ifade vermeye zorlamış, çoğu kez sorgu esnasında yaşanan insanlık dışı muamelelere bizzat nezaret etmiştir. Milliyetçi Hareket’in Başbuğu Alparslan Türkeş başta olmak üzere yüzlerce ülkücünün idamını talep eden Nurettin Soyer; savcı cübbesinin içinde kimliğini kamufle etmek isteyen bir katildir” dedi.

"MHP’den kopan yol arkadaşlarımız tepki koymuştur” Nurettin Soyer’in hatırasının tarihin çöplüğüne gömüldüğünü ancak pranga vurmak, zindanlarda çürütmek, ölümlerle tüketmek istediği MHP ve ülkücü hareketin bugün yine dimdik ayakta olduğunu dile getiren Osmanağaoğlu, şunları söyledi: "Ortada acı bir manzara bütün gerçekliğiyle durmaktadır. MHP’den kopan bazı isimlerin öncülük ettiği malum partiye giden ama acı hatıraları sebebiyle Nurettin Soyer’in karanlık adını hafızalarından silemeyen bazı eski yol arkadaşlarımız; haklı olarak CHP Genel Merkezinin bu tavrına tepki koymuştur. Her ülkücünün ciğerinden yükselen feryadı; İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı kurdukları ittifakın menfaat dengesine halel gelmemesi için son derece yumuşatarak ve haddinden fazla kibarlaştırarak kamuoyuyla paylaşmıştır. Meselenin tabanlarından gelen ve teşkilatların genelini bağlamayan bazı tepkilerle olduğunu vurgulayarak, topyekûn bir rahatsızlık olmadığını vurgulayan İYİ Parti yönetimi; ’Sayın Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır’ cümlesiyle de ülkücülerin davasını bir kez daha Soyer ailesinin şahsi insafına bırakmıştır.”

MHP’den kopuş yaşayanlara çağrı Ülkücülere karşı düşmanca bakışın aile geleneği olarak sürdürüldüğünü ve Tunç Soyer ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de bu noktada yaptıkları açıklamaları eleştiren MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, “Bu noktada partisinde bulunan ülkücü geçmişe sahip taraftarlarını değil; ülkücü katili Nurettin Soyer’in mahdumunu ve kirli ittifakı korumayı tercih etmiştir. Bu duruş; İzmir’i ideolojik bir saplantıya mecbur, İYİ Parti’nin balonuna kanarak farklı noktalara savrulmuş ülkücüleri de katiline mahkûm etmek isteyen bir anlayışın tezahürüdür. Ne İzmir’in ne de ülkücülüğün tarihinde dayatılana boyun eğmek, itaat etmek, rıza gösterip baş eğmek yoktur. İnanıyoruz ki MHP’den kopuş yaşamış bütün yol arkadaşlarımız; karşı karşıya kaldıkları bu incitici muameleye rıza göstermeyecekler ve yeniden üç hilâlin çağrısına kulak vereceklerdir” diye konuştu. CHP’nin çıkardığı adayları eleştiren Osmanağaoğlu, “CHP Genel Merkezinin önümüzdeki yerel seçimde tespit ettiği adaylar arasında öyle isimler mevcuttur ki bu şahısların kimlerle dostluk kurdukları incelendiğinde, ülkücülere karşı hasımlık gütmeleri son derece anlaşılır olacaktır. CHP’nin adayları; Güneydoğu’da insanları kendi terör planlarına canlı kalkan yapan PKK’nın şehir işgallerine karşı direnen ve bölücü örgütü kendi kazdığı hendeklere gömen Mehmetçik’in yanında değildir. Onlar Mehmetçik destan yazarken fare deliklerine saklanan PKK’lılar için direniş mesajları paylaşarak saflarını belli etmişlerdir” şeklinde konuştu. MHP İzmir Milletvekili konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"Özür dileyeceği yer MHP’dir”

Osmanağaoğlu’na Soyer’in babasına ilişkin, "Darbe dönemiydi. Kardeş kanı döküldü, eski yaraları kaşımanın anlamı yok’ açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Biz bunu işkence esnasında öldürülen arkadaşlarımıza nasıl izah edeceğiz. Hiçbir suç isnat edilmeden, hukuk katliamı yapmak isteyen Nurettin Soyer ve benzer arkadaşları darbeyle yapmak istemiştir. Biz burada tarafımız bizim camiamız aracılığıyla Türk milletinden özür dilemeli. Biz bu konuda tarafız ve özür dileyeceği yer MHP’dir" dedi.

“Rahmetli ağabeyim tüm davalardan beraat etmiştir”

Osmanağaoğlu, 24 Haziran seçimleri sürecinde milletvekili adayı olduğu sırada ağabeyi Ünal Osmanağaoğlu’nun geçmişte karıştığı olayların örnek gösterilerek eleştirilmesinin sorulması ve Soyer’in durumuyla benzerlik taşıdığının öne sürülmesi sonrasında, “Milletvekili adayı olduğumda karşılaştığım durumla aynı değildir. Rahmetli ağabeyim tüm davalarından beraat etmiştir” diye konuştu.

"İddianame var mı?"

Nurettin Soyer’in aynı zamanda Fethullah Gülen’in ilk ceza almasını sağlayan savcı olduğunun ve Tunç Soyer’e gelen eleştirilerin arkasında FETÖ’cülerin de bulunduğunun kamuoyunda konuşulmasını değerlendiren Osmanağaoğlu, “Ben öyle bir şey duymadım. FETÖ’cüler o dönemde çok daha yeni filizleniyorlardı. Onların o dönemde o kadar etkili olduklarına inanmıyorum. Hazırlanmış bir iddianame var mı?” ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Şahin de bu noktada söz alarak, "Evet iddianame var ama bizim ona cevabımız da var. Biz onu başka yerlere bağlıyoruz. 12 Eylül darbesini yapan Amerika’nın bizim çocuklar dediği çocuklar, o köpekleri bağlamak için yaptıkları bir hareket o. Gerisini anlatmayayım. Siz anlayın gerisini!" dedi.

