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MHP’li Alıcık: “CHP’deki milliyetçilik, sadece altı oktan biri olarak sembolik bir hal almıştır”

02.11.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır’ın “milliyetçilik” açıklamasını eleştiren MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık: “CHP’deki milliyetçilik sadece altı oktan biri olarak sembolik bir hal almıştır” dedi.

MHP’li Alıcık: “CHP’deki milliyetçilik, sadece altı oktan biri olarak sembolik bir hal almıştır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır’ın CHP’nin altı okundan birinin milliyetçilik olduğuna dikkat çektiği açıklamasına cevap veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün ruhunu incitiyorlar. Kahraman Türk Ordusuna çirkin iftiralar atanların, mandacılıktan medet umanların, kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset üretme derdinde olanların Türk milliyetçiliği, ülkücülük gibi kutlu değerleri anlamasını beklemiyoruz” diyerek eleştirdi.

Başkan Alıcık açıklamanın devamında “CHP kuruluş itibariyle kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları çizgisinde, Türk milliyetçiliğini esas alan tam bağımsızlıktan taviz vermeyen, unutulan eski tarihini araştırıp sahip çıkan ve Türk’ün milli sembolü bozkurtu simge edinen bir parti olarak kurulmuştu. Atatürk’ün zamansız vefatı sonrası milliyetçilik çizgisinden gittikçe uzaklaşmış, milliyetçilik sadece altı oktan biri olarak sembolik bir hal almıştır. Başbuğ Alparslan Türkeş ‘CHP Atatürk’ün çizgisinden çıkmamış olsaydı, ben MHP’yi kurmazdım’ sözü ile hiçbir değerlendirmeye gerek kalmaksızın konuyu bitirmiştir.

Türk askerinin Irak ve Suriye’deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine HDP ile el ele verip hayır" diyerek Türkiye’nin terörle mücadelesini sekteye uğratma, terör örgütlerine can suyu verme gayretinde olanların milliyetçilik-ülkücülük üzerine konuşmalarını hemşerilerimin takdirine bırakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı duruşu, hem ülkemizin güvenliğini sağlamakta hem de bölgedeki mazlumların umudu olmaktadır. Ne hikmetse terör hedefleri vuruldukça feryat sesi yükseltenlerin, terör destekçisi ülkelerin borazanı haline gelenlerin her sıkıştığında ülkücüyüm çıkışıyla düştükleri komik durum içler acısıdır. Vatan, millet düşmanı teröristlere özgürlük isteyenlerden milliyetçi olmaz. Emperyalizmin aparatlarından vatansever olmaz.

Türk devletinin düşmanlarıyla yol yürüyenden ülkücü olmaz. Ülkücülük, ömrünü Türk milletinin varlığına adayan yiğitlerin davasıdır. İstikbalini yabancı başkentlere bağlayan, varlığını teröristlere, darbecilere adayanlardan her şey olabilir ancak asla ülkücü, milliyetçi ve vatansever olmaz. Biz, Türk Milleti diyeceğiz, vatan diyeceğiz, al bayrağımızın altında hep beraber toplanıp bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz. Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız. Devletimizin egemenlik ve hükümranlık haklarını beraberce koruyacağız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Biz Cumhur İttifakı’yız. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir” ifadelerine yer verdi.

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