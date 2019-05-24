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MHP'Lİ belediye başkanı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 04:34 | Son Güncelleme

KONYA'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu (42), belediyeye ait billboardların yırtılması nedeniyle tartıştığı eski belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç'un (25) bıçaklı saldırısına uğradı.

MHP'Lİ belediye başkanı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) - KONYA'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu (42), belediyeye ait billboardların yırtılması nedeniyle tartıştığı eski belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç'un (25) bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Öztoklu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay, saat 00.50 sıralarında Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde, 'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi'ne gitti. Mahalle meydanında belediyeye ait billboardlardaki afişlerin yırtılması nedeniyle selefi İYİ Partili Abdullah Koç, oğlu Abdurahman Koç ile kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Koç, belediye başkanı Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Tartışmaya belediye çalışanlarından Ümit Kalkan'ın da katıldığı öğrenildi. Göğsünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Öztoklu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Saldırının duyulmasıyla, MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve partililer Ilgın Devlet Hastanesi'ne akın etti.
Olayın ardından saldırgan Abdurrahman Koç ile babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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MHP'Lİ belediye başkanı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

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