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MHP’li Durmaz: "Birilerinin sarı yelek giymeye hazırlandıklarını görüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Biz Cumhur İttifakı’nı ülkenin geleceğini kurtarmak isteyenlerle, FETÖ’nün PKK’nın gölgesine girmiş ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin mücadelesi olarak görüyoruz.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Biz Cumhur İttifakı’nı ülkenin geleceğini kurtarmak isteyenlerle, FETÖ’nün PKK’nın gölgesine girmiş ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin mücadelesi olarak görüyoruz. Her gün birileri birilerini sokağa davet ediyor. Her gün birilerinin sarı yelek giymeye hazırlandıklarını görüyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP İl Başkanlığında düzenlenen bir programa katıldı. Programda konuşan Durmaz, MHP olarak Cumhur İttifakı iradesinin bir önceki seçimde olduğu gibi yerel seçimde de hakim olması için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi. Durmaz, "Biz Cumhur İttifakı’nı gelip geçici veya bir kaç belediye fazla almak gibi bir anlayışa indirgemiyoruz. Biz Cumhur İttifakı’nı ülkenin geleceğini kurtarmak isteyenlerle, FETÖ’nün PKK’nın gölgesine girmiş ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin mücadelesi olarak görüyoruz. Genelde yerele farklı bir iradenin ortaya çıkması halinde kaçınılmaz bir takım çatışmalara yol açılabileceğini de gözardı etmiyoruz. Her gün birileri birilerini sokağa davet ediyor. Her gün birilerinin sarı yelek giymeye hazırlandıklarını görüyoruz. Bunlara fırsat vermemek adına, terörle mücadelede en kapsamlı mücadelenin yapıldığı bu dönemde bu mücadelenin kesintiye uğramaması bakımından bu yerel seçimlerden alanımızın akıyla çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

Durmaz, sözlerine şöyle devam etti:
“Biz başta Ankara olmak üzere bütün Türkiye’de geçmişte bir şekilde yolu bizimle kesişmiş ama bugün farklı yerlerde duranlara, Selahattin Demirtaş’a af isteyenlere, HDP’yi Kürtlerin siyasi temsilcisi olarak görenlere, dün partimizi CHP’lileşmekle suçlayıp bugün iki dönem üst üste CHP’den aday olmaya çalışanlara asla fırsat ve prim vermeyeceğiz. Açıkça ilan ediyorum hiç kimse MHP’yi, ülkücüleri istismar edemeyecek, hiç kimse onların iradesini saptıramayacak. Bunu yapmaya çalışanlar ayaklarını denk alsınlar."

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