MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Biz Cumhur İttifakı’nı ülkenin geleceğini kurtarmak isteyenlerle, FETÖ’nün PKK’nın gölgesine girmiş ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin mücadelesi olarak görüyoruz. Her gün birileri birilerini sokağa davet ediyor. Her gün birilerinin sarı yelek giymeye hazırlandıklarını görüyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP İl Başkanlığında düzenlenen bir programa katıldı. Programda konuşan Durmaz, MHP olarak Cumhur İttifakı iradesinin bir önceki seçimde olduğu gibi yerel seçimde de hakim olması için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi. Durmaz, "Biz Cumhur İttifakı’nı gelip geçici veya bir kaç belediye fazla almak gibi bir anlayışa indirgemiyoruz. Biz Cumhur İttifakı’nı ülkenin geleceğini kurtarmak isteyenlerle, FETÖ’nün PKK’nın gölgesine girmiş ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin mücadelesi olarak görüyoruz. Genelde yerele farklı bir iradenin ortaya çıkması halinde kaçınılmaz bir takım çatışmalara yol açılabileceğini de gözardı etmiyoruz. Her gün birileri birilerini sokağa davet ediyor. Her gün birilerinin sarı yelek giymeye hazırlandıklarını görüyoruz. Bunlara fırsat vermemek adına, terörle mücadelede en kapsamlı mücadelenin yapıldığı bu dönemde bu mücadelenin kesintiye uğramaması bakımından bu yerel seçimlerden alanımızın akıyla çıkmalıyız" şeklinde konuştu.