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MHP'li Ersoy'un acı günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un vefat eden babası Ümit Büyükiz toprağa verildi

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un vefat eden babası Ümit Büyükiz toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden Büyükiz için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayşe Sibel Ersoy ve aile üyelerine taziyelerini iletti. Çelik, törende Büyükiz'in tabutunu da taşıdı.

Kılınan namazın ardından Ümit Büyükiz aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, Büyükiz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile AK Parti ve MHP il, ilçe yöneticileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

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