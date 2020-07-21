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MHRS randevu nasıl alınır? MHRS’ye nasıl kayıt olunur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.07.2020 17:43 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle internetten sağlık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler MHRS randevu nasıl alınır sorusunun cevabını arıyor. MHRS randevu alma işlemi merkezi hekim randevu sistemi resmi internet sitesi üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. İşte detaylar...

MHRS randevu nasıl alınır? MHRS’ye nasıl kayıt olunur?

Pandemi döneminde hastaneye gitmek yerine MHRS randevu alma yöntemi ile işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi hakkında araştırma yapıyor. MHRS randevu almanın yanı sıra çok sayıda işlem yapmaya da imkan tanıyor.

MHRS randevu nasıl alınır?

MHRS randevu alma nasıl yapılır sorusu çok sayıda vatandaş tarafından soruluyor. MHRS ile hastane randevusu için ilk olarak www.hastanerandevu.gov.tr resmi internet adresine gidiliyor. Burada bulunan randevu al butonuna tıklandıktan sonra yönlendirilen sayfada MHRS giriş ekranı bulunuyor. E-devletten randevu nasıl alınır sorusuna yanıt olarak vatandaşlar bu ekrandan e-devlet ile giriş yapabiliyor ya da yeni üye seçeneği ile üyelik işlemi gerçekleştirebiliyor. Üye olmak için T.C. kimlik numarası girilmesi ve şifre belirlenmesi gerekiyor.

İnternet üzerinden hastane randevusu nasıl alınır sorusuna cevap olarak giriş yapılan pencerede hangi hastaneden ve hangi hekimden randevu alınmak isteniyorsa gerekli bilgiler giriliyor. Ardından randevu alınabilecek tarihler ve saatler ekrana geliyor. Tüm bilgiler girildikten ve seçim yapıldıktan sonra randevuyu kaydet butonuna basılıyor ve randevu işlemi tamamlanıyor.

MHRS telefon numarası değiştirme

MHRS kayıtlı telefon numarası değiştirme işlemi de pratik bir şekilde tamamlanabiliyor. MHRS’ye T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan vatandaşlar hesap bilgilerim yazan kısımdan iletişim bilgilerini seçiyor. Ardından telefon numarası bu alandan değiştiriliyor ve güncel hali kaydediliyor.

MHRS randevu görüntüleme işlemi

Hastane randevu nasıl görürüm?” sorusunun cevabı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bunun için aynı şekilde www.hastanerandevu.gov.tr veya www.mhrs.gov.tr internet adreslerine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmak gerekiyor. Ardından randevu geçmişi bölümünde tüm randevular görüntülenebiliyor.

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