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  4. Mi Band 5'e rakip: OnePlus Band akıllı bileklik ortaya çıktı!

Mi Band 5'e rakip: OnePlus Band akıllı bileklik ortaya çıktı!

04.01.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Mi Band 5'e rakip: OnePlus Band akıllı bileklik ortaya çıktı!

OnePlus Band akıllı bileklik sızdırıldı. Bir sızıntı kaynağı, OnePlus'ın Xiaomi Mi Band 5'e rakip olacak akıllı bilekliği OnePlus Band'in özelliklerini ve tanıtım tarihini Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Görünüşe bakılırsa OnePlus Band fiyatı ile de birçok kişiyi şaşırtabilir.

OnePlus'ın giyilebilir cihaz sektörüne gireceği biliniyor. Zira bunu şirketin CEO'su Pete Lau da onaylamış durumda. Sizi biraz o günlere döndürelim. Lau, Twitter hesabından 22 Aralık 2020'de yaptığı paylaşımda gelecek yılın (2021) başlarında piyasaya sürülecek bir akıllı saat geliştirdiklerini açıklamıştı. Bu paylaşımdan sonra, teknoloji otoriteleri OnePlus'ın üreteceği akıllı saate odaklandı. Fakat son gelen bilgiler OnePlus markalı akıllı saat hakkında değil, OnePlus markalı ilk bileklik hakkında oldu. Yapılan son bir sızıntıya bakılırsa ise OnePlus Watch akıllı saatin yanında, OnePlus Band adını taşıyan bir akıllı bileklik de yolda.

İŞTE ONEPLUS BAND'İN FİYATI

OnePlus Band, ünlü sızıntı kaynaklarından Ishan Agarwal tarafından sızdırıldı. Agarwal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre akıllı bileklik, 11 Ocak 2021'de Hindistan'da tanıtılacak. OnePlus Band'in fiyatı ise yaklaşık 40 euro olacak. Fakat akıllı bilekliğin özellikleri fiyatından daha çok konuşulacağa benziyor.

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ONEPLUS BAND ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

OnePlus Band özellikleri arasında diğer akıllı bileklerde olan bazı özellikler bulunacak. İddialara göre bu özelliklerden ilki 7/24 kalp atış hızı ölçümü olacak. Buna ek olarak akıllı bileklik SpO2 ölçümü ve uyku takibi de yapabilecek. 1.1 inçlik dokunmatik AMOLED ekranla geleceği söylenen OnePlus Band, 13 egzersiz moduna ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olacak. En azından sızıntılar bu yönde. Bilekliğin 14 güne kadar pil ömrü sunacağı da söyleniyor ki bu kabul edilebilir bir değer.

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