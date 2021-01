Mi Band 5'e rakip: OnePlus Band akıllı bileklik ortaya çıktı!

OnePlus'ın giyilebilir cihaz sektörüne gireceği biliniyor. Zira bunu şirketin CEO'su Pete Lau da onaylamış durumda. Sizi biraz o günlere döndürelim. Lau, Twitter hesabından 22 Aralık 2020'de yaptığı paylaşımda gelecek yılın (2021) başlarında piyasaya sürülecek bir akıllı saat geliştirdiklerini açıklamıştı. Bu paylaşımdan sonra, teknoloji otoriteleri OnePlus'ın üreteceği akıllı saate odaklandı. Fakat son gelen bilgiler OnePlus markalı akıllı saat hakkında değil, OnePlus markalı ilk bileklik hakkında oldu. Yapılan son bir sızıntıya bakılırsa ise OnePlus Watch akıllı saatin yanında, OnePlus Band adını taşıyan bir akıllı bileklik de yolda.

OnePlus Band, ünlü sızıntı kaynaklarından Ishan Agarwal tarafından sızdırıldı. Agarwal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre akıllı bileklik, 11 Ocak 2021'de Hindistan'da tanıtılacak. OnePlus Band'in fiyatı ise yaklaşık 40 euro olacak. Fakat akıllı bilekliğin özellikleri fiyatından daha çok konuşulacağa benziyor.

Exclusive: OnePlus Band Launching on January 11 in India



-24/7 Heart Rate + SpO2 Blood Saturation Monitoring

-Sleep Tracking

-1.1" Touch AMOLED Display

-14 Days Battery

-IP68

-13 Exercise Modes



-Around INR ₹2,499



What do you think? ???? #OnePlus #OnePlusBand #SmartEverywear pic.twitter.com/tCLLwCrrTV