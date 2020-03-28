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Mi Note 10: Xiaomi’nin 108MP sensöre sahip amiral gemisi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.03.2020 11:12 | Son Güncelleme

Xiaomi tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Mi Note 10 kamera konusunda rakipleriyle kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. Telefonun ana kamerası 108MP çözünürlüğünde. Bu kamera Samsung’un yeni amiral gemisi telefonlarında bulunan sensör ile aynı. Kamera performansı da hemen hemen aynı aslında.

Mi Note 10: Xiaomi’nin 108MP sensöre sahip amiral gemisi

Samsung’dan temin edilen 108MP çözünürlüğündeki sensör Mi Note 10’un ana kamerası olarak tercih edilmiş. Bu kameranın diyafram açıklığı f/1.69. Bunun dışında telefonda f/2.2 diyafram açıklığına sahip 20MP çözünürlüğünde ekstra geniş açılı bir kamera mevcut. Bu kameranın açısı 117 derece. 5MP çözünürlüğündeki telefoto kamera f/2.0 diyafram aralığına sahip. 12MP çözünürlüğündeki kameranın esas görevi derinlik algısı olarak bilinen Bokeh efekti. 2MP’lik kamera ise makro lens olarak cihazda yer alıyor.  Ön panelde ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Telefon şu sıralar ülkemizde 4600-4800 TL gibi bir fiyat aralığından satılıyor.

Kamera konusunda oldukça iddialı olarak karşımıza çıkan telefon acaba gerçekten rakipleri kadar iyi mi? Telefonun Samsung tarafından üretilen 108MP çözünürlüğünde bir ana kamerası olduğunu zaten biliyoruz. Ancak gerçekten birebir aynı kamerayı mı kullanıyorlar? Bunu merak eden Youtube içerik üreticisi JerryRigEverything iki telefonun da ana kamerasını sökerek karşılaştırmış.

Telefon ile çekilen fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

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