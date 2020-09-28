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Mi TV Master 82 Extreme Edition: Xiaomi 5G destekli 8K televizyonunu tanıttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 14:14 | Son Güncelleme

Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte Mi TV Master 82 Extreme Commemorative Edition adını verdiği yeni televizyonunu görücüye çıkardı. Mi TV Master 82 Extreme Commemorative Edition, hem 8K çözünürlüğüyle hem de 5G desteği ile dikkat çekiyor. İşte Xiaomi'nin yeni TV modeli Mi TV Master 82 Extreme Commemorative Edition'ın özellikleri ve fiyatı...

Mi TV Master 82 Extreme Edition: Xiaomi 5G destekli 8K televizyonunu tanıttı!

Xiaomi sadece akıllı telefon ve akıllı telefon aksesuarı üretmiyor. Binlerce çeşit ürünün Xiaomi markası altında üretimini yapan Çinli firma, Mi TV serisi akıllı televizyonlarıyla da ilgi çekiyor. Daha önce ''dünyanın ilk şeffaf televizyonunu'' üreten ve birçok kişiyi şaşırtan Xiaomi şimdi ise Mi TV Master 82 Extreme Commemorative Edition'ı tanıtarak TV sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdi. Fakat bu kez işin içinde Apple'ın da gelecekte iPhone modellerinde kullanacağına kesin gözüyle bakılan micro LED teknolojisi ve 5G desteği var.

Xiaomi Mi TV Master 82 özellikleri

XİAOMİ Mİ TV MASTER 82 ÖZELLİKLERİ İLE BİR İLKE İMZA ATIYOR

Mi TV Master 82 Extreme Commemorative Edition, bahsettiğimiz üzere 5G desteğine sahip bir televizyon olarak öne çıkıyor. Daha önce 5G desteğine sahip herhangi bir televizyon üretilmedi. Bu anlamda sektör içinde bir ilk barındıran Mi TV Master 82 Extreme Commemorative Edition, 82 inçlik ekranında ise mini LED panel kullanıyor. 8K çözünürlük sunan bu panel, DCI-P3 renk uzayının yüzde 98'ini destekliyor. HDR 10+, MEMC ve Dolby Vision gibi teknolojiler de televizyonda kendilerine yer buluyor.

Xiaomi Mi TV Master 82 fiyatı

XİAOMİ Mİ TV MASTER 82 EXTREME COMMEMORATİVE EDİTİON'IN FİYATI

5G destekli televizyonun kalbinde ise Novatek 72685 işlemci, 4 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip Mi TV Master 82 Extreme Commemorative Edition'ın fiyatı ise yaklaşık 7,330 dolar. Xiaomi düzenlediği etkinlikte Mi TV Master 82 Extreme Commemorative Edition'ın 21 Ekim'den itibaren Çinli tüketiciler tarafından satın alınabileceğini duyurdu.

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