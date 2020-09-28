Mi TV Master 82 Extreme Edition: Xiaomi 5G destekli 8K televizyonunu tanıttı!

Xiaomi sadece akıllı telefon ve akıllı telefon aksesuarı üretmiyor. Binlerce çeşit ürünün Xiaomi markası altında üretimini yapan Çinli firma, Mi TV serisi akıllı televizyonlarıyla da ilgi çekiyor. Daha önce ''dünyanın ilk şeffaf televizyonunu'' üreten ve birçok kişiyi şaşırtan Xiaomi şimdi ise Mi TV Master 82 Extreme Commemorative Edition'ı tanıtarak TV sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdi. Fakat bu kez işin içinde Apple'ın da gelecekte iPhone modellerinde kullanacağına kesin gözüyle bakılan micro LED teknolojisi ve 5G desteği var.

XİAOMİ Mİ TV MASTER 82 ÖZELLİKLERİ İLE BİR İLKE İMZA ATIYOR

Mi TV Master 82 Extreme Commemorative Edition, bahsettiğimiz üzere 5G desteğine sahip bir televizyon olarak öne çıkıyor. Daha önce 5G desteğine sahip herhangi bir televizyon üretilmedi. Bu anlamda sektör içinde bir ilk barındıran Mi TV Master 82 Extreme Commemorative Edition, 82 inçlik ekranında ise mini LED panel kullanıyor. 8K çözünürlük sunan bu panel, DCI-P3 renk uzayının yüzde 98'ini destekliyor. HDR 10+, MEMC ve Dolby Vision gibi teknolojiler de televizyonda kendilerine yer buluyor.