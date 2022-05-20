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MI5 muhbiri sevgilisinden şiddet gören kadın anlatıyor: "Bana cinsel tacizde bulunuyor, 'Konuşursan seni öldürürler' diyordu"

20.05.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz iç istihbarat servisi MI5 için çalışan bir muhbirin, statüsünü kullanarak partnerine defalarca tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı. BBC'nin ulaştığı bir videoda aşırı sağcı ve Nazi sempatizanı olduğu belirtilen muhbir, elindeki palayla kadını öldürmekle tehdit ediyor.

MI5 muhbiri sevgilisinden şiddet gören kadın anlatıyor: "Bana cinsel tacizde bulunuyor, 'Konuşursan seni öldürürler' diyordu"

İngiliz iç istihbarat servisi MI5 için çalışan bir muhbirin, statüsünü kullanarak partnerine defalarca tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı. BBC'nin ulaştığı bir videoda aşırı sağcı ve Nazi sempatizanı olduğu belirtilen muhbir, elindeki palayla kadını öldürmekle tehdit ediyor.

Hükümet, haberi engellemek için BBC'ye dava açtı. Yüksek Mahkeme'de görülen davada savcılık yabancı uyruklu bu kişinin ifşa edilmesinin ulusal güvenliğe zarar vereceğini ve muhbirin hayatını tehlikeye atabileceğini savundu.

BBC ise kadınların bu kişinin adını bilme hakkı olduğunu, bunun başka kadınların mağdur olmasını engelleyeceğinde ısrar etti.

Yargıç, muhbirin kimliğinin açığa vurulmaması kaydıyla haberin yayınlanabileceğine hükmetti.

'Konuşursan seni öldürürler'

Beth (gerçek adı değil) adlı İngiliz kadın BBC'ye, muhbirle internette tanıştığını ve sonra birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi.

Beth'in ifadesine göre, güzel başlayan ilişki, muhbirin şiddet eğilimi ve kadın düşmanlığının açığa çıkmasıyla eziyete dönüştü. Beth, muhbirin kendisine defalarca tacizde bulunduğunu, yaşadıklarını anlatması halinde öldürüleceğini söylediğini anlattı.

Beth, "Bana yaptıklarından; cinsel ve fiziksel şiddetten kimseye bahsedersem yüksek yerlerde dostlarını olduğunu, hemen devreye girip beni öldüreceklerini söylüyordu" dedi.

MI5 tarafından aşırı sağcı gruplara sızmak için görevlendirildiği söylenen muhbirin evinde silah koleksiyonu olduğu ve kadına sürekli infaz ve cinayet videoları izlettiği belirtiliyor.

İngiliz istihbarat servisleri, büyük suçların engellenmesi, hayat kurtaracak bilgilere ulaşılması ve ajanların kendi can güvenliklerini korumaları için görevlendirdikleri kişilere suç işleme hakkı veriyor. Ancak suç işleme izni ajanların özel hayatlarını kapsamıyor.

Beth'in cep telefonuyla kaydettiği bir videoda kadının üstüne palayla gelen muhbirin ölüm tehdidi savurduğu duyuluyor. Video kadının çığlıklarıyla son buluyor.

Beth, muhbirin birkaç saat sonra bu kez elinde bir bıçakla içeri girdiğini ve boğazını kesmeye çalıştığını, adamın elini ısırarak kurtulduğunu anlattı.

Bu olayın ardından muhbir gözaltına alındı. Saldırı için dava açıldığı ancak dava düşürüldü.

Beth, mahkemeden sonra evine geri gelen muhbirden şiddet görmeye devam etti.

BBC'nin ulaştığı bilgiler, polisin muhbirin evinde Nazi sembolleri bulduğunu, günlüğünde Yahudileri öldürmekten söz ettiğini gösteriyor. Ayrıca muhbirin kadınlara ve kız çocuklarına tecavüzü haklı gösteren yazılar yazdığı ifade ediliyor.

Daha sonra bu kişi hakkında terör soruşturması başlatıldığı ancak muhbirin soruşturma sürerken ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

MI5 tarafından aşırı sağcı gruplara sızmak için görevlendirildiği belirtilen muhbirin evinde silah koleksiyonu olduğu ve kadına sürekli infaz ve cinayet videoları izlettiği belirtiliyor.

İngiliz istihbarat servisleri, büyük suçların engellenmesi, hayat kurtaracak bilgilere ulaşılması ve ajanların kendi can güvenliklerini korumaları için görevlendirdikleri kişilere suç işleme hakkı veriyor. Ancak suç işleme izni ajanların özel hayatlarını kapsamıyor.

Beth saldırıyı cep telefonuna kaydetti

Beth'in cep telefonuyla kaydettiği bir videoda kadının üstüne palayla gelen muhbirin ölüm tehdidi savurduğu duyuluyor. Video kadının çığlıklarıyla son buluyor.

Beth, muhbirin birkaç saat sonra bu kez elinde bir bıçakla içeri girdiğini ve boğazını kesmeye çalıştığını, adamın elini ısırarak kurtulduğunu anlattı.

Bu olayın ardından muhbir gözaltına alındı. Saldırı için dava açıldığı ancak dava düşürüldü.

Beth, mahkemeden sonra evine geri gelen muhbirden şiddet görmeye devam etti.

BBC'nin ulaştığı bilgiler, polisin muhbirin evinde Nazi sembolleri bulduğunu, günlüğünde Yahudileri öldürmekten söz ettiğini gösteriyor.

Daha sonra bu kişi hakkında terör soruşturması başlatıldığı ancak muhbirin soruşturma sürerken ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

Bu olayın ardından muhbir gözaltına alındı. Saldırı için dava açıldığı ancak dava düşürüldü.

MI5'ın Londra merkezi

Beth, mahkemeden sonra evine geri gelen muhbirden şiddet görmeye devam etti.

BBC'nin ulaştığı bilgiler, polisin muhbirin evinde Nazi sembolleri bulduğunu, günlüğünde Yahudileri öldürmekten söz ettiğini gösteriyor.

Daha sonra bu kişi hakkında terör soruşturması başlatıldığı ancak muhbirin soruşturma sürerken ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

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İngiltere
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