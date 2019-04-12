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Michelin'den yaz kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

Michelin'den yaz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Michelin, 30 Haziran'a kadar yetkili bayiilerinden lastik satın alan müşterilerine 300 liraya varan araç bakım ve servis imkanı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lastik sektöründe uzun ömürlü performans stratejisini benimseyen Michelin, kullanıcılarına yönelik kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

Kampanya kapsamında müşteriler, Michelin yetkili bayilerinden 30 Haziran'a kadar tek seferde dört adet ve üzeri 15 inç binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın almaları durumunda, yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile 200 liralık araç bakım ve servis indiriminden yararlanabilecek.

Müşterilere, 16 inç ve üstü Michelin marka binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alımlarında ise 300 lira değerinde araç ve servis bakım indirimi sunulacak.

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
araç bakım kampanya lastik michelin

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