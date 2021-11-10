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Miçotakis'e "Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

10.11.2021 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlanan bir basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti. Gergin anların yaşandığı sorunun ardından Miçotakis ise yaptığı açıklamada Türkiye'yi suçladı.

Miçotakis'e "Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

Atina’yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinin ardından Maksimu Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Miçotakis ile Beugel arasında gergin bir diyalog yaşandı.

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Sözlerine "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın" diye başlayan Beugel, sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekti.

"YALAN SÖYLEMEYE DEVAM EDİYORSUNUZ"

Beugel, "Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden ‘Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. (Sığınmacıları) başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.’ demiyorsunuz? Neden Brüksel’in kapısını çalmayı bıraktınız?” ifadelerini kullandı.

Rutte’ye de soru yönelten Beugel, "Sizce Yunanistan'a ve hatta belki de Hollanda’ya, Hollanda’nın da sorumluluk payı olan bu insan hakları ihlallerini kabul ettikleri için nasıl yaptırımlar uygulanmalı?" dedi.

Hollanda’da birçok belediyenin Yunanistan’dan refakatsiz çocuk mülteciler gibi çok sayıda mülteciyi, almak istediğini söyleyen Beugel, buna Rutte’un engel olduğunu dile getirdi.

"AŞAĞILAMANIZI KABUL EDEMEM"

Başbakan Miçotakis ise kendisine yöneltilen soruyu, "Sizin Hollanda’da siyasetçilere direkt sorular sorma kültürünüz olduğunu anlıyorum. Ancak bu ofiste beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem." diye cevapladı.

Yunanistan’ın, denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, bunu yaparken aynı zamanda Türkiye’den gelen sığınmacı teknelerini Avrupa yasalarına göre engellediklerini ve Türk Sahil Güvenlik birimlerinin gelip sığınmacıları alarak Türkiye’ye geri götürmeleri için beklediklerini ileri sürdü.

MİÇOTAKİS, TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Miçotakis, "Yunanistan’ı suçlamak yerine göçmen sorununu sistematik olarak araç haline getiren, güvenli bir ülkeden insanları çaresiz bir konuma zorlayanları suçlamalısınız. Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir. Bizi değil, başkalarını suçlamalısınız.” diye konuştu.

Beugel’e "Bizim Sisam'daki kampımızı ziyaret ettiniz mi?" diye soran Miçotakis, Hollandalı gazetecinin, "Evet" yanıtına karşı ses tonunu yükselterek, "Hayır, gitmediniz. Bakın, bu binaya gelip bana hakaret etmeyeceksiniz. Net miyim? Şu an cevap veriyorum ve sözümü kesmeyeceksiniz." diye konuştu.

Hollanda basını için bağımsız olarak çalışan Beugel, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan’da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.

Beugel, basın toplantısı öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Birazdan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte gelecek. Geri itmeler ve mülteci dehşetinin ortak sorumluları. Tek soru hakkım var. Onlara hangi soruyu sormamı istersiniz? Lütfen fikir verin." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Atina Yunanistan
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