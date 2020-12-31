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Miçotakis’in koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafına tepki

31.12.2020 09:06 | Son Güncelleme:
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Miçotakis’in koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafına tepki

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin koronavirüs aşısını ilk olanlar arasında yer alması ve bu anlara dair fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ülkede eleştirilere neden oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve diğer üst düzey hükümet yetkililerinin koronavirüs aşısını ilk olanlar arasında yer alması ve bu anlara dair fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ülkede eleştirilere neden oldu. Yunanistan hükümeti, sağlık sendikaları ve muhalefet partilerinin tepkisi sonrasında üst düzey devlet yetkililerinin aşılanmasını durdurduğunu açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafı ile birlikte 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada “Aşının hem güvenli hem de etkili olduğu mesajını göndererek aşıyı ilk olan devlet ve hükümet başkanları (Cumhurbaşkanı ve Başbakan) olduk. Sağlık çalışanları da bugün bizimle birlikte aşı olacak” ifadelerini kullanmıştı. Başbakan Miçotakis’in aşı fotoğrafı sonrası aşı olan diğer hükümet yetkililerinin de aşı fotoğraflarını paylaşmaya başlaması ülkede eleştirilere neden oldu.

'FOTOĞRAFLAR YANLIŞTI'

Sosyal medyada yayılan hükümet yetkililerinin aşı fotoğrafları, sağlık sendikaları ve muhalefet partilerinin tepkisini toplandı. Gelen tepkiler üzerine, Hükümet sözcüsü yardımcısı Aristotelia Peloni, Parapolitika radyosuna verdiği demeçte, "Bu (aşılama) özçekimleri yanlıştı” diyerek üst düzey devlet yetkililerinin aşılanmasının dün durdurulduğunu açıkladı.

Yunanistan’da Başbakan Miçotakis’in koronavirüs aşısı olurken çekilen fotoğrafına tepki

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