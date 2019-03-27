Microblading yanlış uygulandığında korkunç sonuçlara neden olabilir!

Güzellik direktörü Lynne Hyland, ''kusursuz kaşlarla uyanmak kulağa hoş geliyor ama son zamanların kaş trendi olan microblading yanlış uygulandığında beklemediğiniz sonuçlara neden olabilir'' diyor.

Birçok kadın tüm vücudunda olduğu gibi kaşlarının da kusursuz bir görünümde olmasını istiyor. Yapması iki saatten az süren ve en az iki yıla kadar bakımlı kaşlarla olmanızı sağlayan Microblading uygulaması, kaşlarınızın altındaki deriye minik iğnelerle mürekkep enjekte edilmesini içeriyor.

Fazla çaba gösterilmeden uygulanan bu yöntem yarı-kalıcı bir makyaj görünümü yaratıyor. Teoride, sabah kalktığınızda mükemmel kaşlarla uyanıyorsunuz.

Ancak maliyetle ve kaş işlemini kimin yaptığına bağlı olarak Microblading uygulaması yaptıran kişiler, zamanla hüsran yaşayabiliyorlar. Mürekkep daha sonra oksijenle reaksiyona girerek öngörülemeyen renk değişimlerine neden olabiliyor. Kimi kadın pembe tonlarda kaşlarla başbaşa kalabiliyor.

PEKİ İSTEMEYEN KALICI DÖVMEDEN NASIL KURTULUNUR?

Tam olarak geçmesi zaman alsa da işinin uzmanları tarafıdan lazer tedavisi uygulanabiliyor. Kırmızı izler ve şişlikler oluşsa da uzmanlar bir iki hafta geçeceğini garanti ediyor.

Eğer microblading uygulaması yaptırmak istiyorsanız yaptıracağınız kişiyi mutlaka araştırın, niteliklerini kontrol edin, önerileri dinleyin ve hakkındaki yorumlarını mutlaka okuyun.



