KADIN

Microblading yanlış uygulandığında korkunç sonuçlara neden olabilir!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 27.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

Elindeki cımbızları annelerimize bile bıraktırmayı başaran kalın kaş modasına damga gibi düşen kıl tekniği microblading yanlış uygulandığında korkunç sonuçlara neden olabiliyor.

Microblading yanlış uygulandığında korkunç sonuçlara neden olabilir!

Güzellik direktörü Lynne Hyland, ''kusursuz kaşlarla uyanmak kulağa hoş geliyor ama son zamanların kaş trendi olan microblading yanlış uygulandığında beklemediğiniz sonuçlara neden olabilir'' diyor.

1

Birçok kadın tüm vücudunda olduğu gibi kaşlarının da kusursuz bir görünümde olmasını istiyor. Yapması iki saatten az süren ve en az iki yıla kadar bakımlı kaşlarla olmanızı sağlayan Microblading uygulaması, kaşlarınızın altındaki deriye minik iğnelerle mürekkep enjekte edilmesini içeriyor.

5

Fazla çaba gösterilmeden uygulanan bu yöntem yarı-kalıcı bir makyaj görünümü yaratıyor. Teoride, sabah kalktığınızda mükemmel kaşlarla uyanıyorsunuz.

4

Ancak maliyetle ve kaş işlemini kimin yaptığına bağlı olarak Microblading uygulaması yaptıran kişiler, zamanla hüsran yaşayabiliyorlar. Mürekkep daha sonra oksijenle reaksiyona girerek öngörülemeyen renk değişimlerine neden olabiliyor. Kimi kadın pembe tonlarda kaşlarla başbaşa kalabiliyor.

PEKİ İSTEMEYEN KALICI DÖVMEDEN NASIL KURTULUNUR?

Tam olarak geçmesi zaman alsa da işinin uzmanları tarafıdan lazer tedavisi uygulanabiliyor. Kırmızı izler ve şişlikler oluşsa da uzmanlar bir iki hafta geçeceğini garanti ediyor.

2

Eğer microblading uygulaması yaptırmak istiyorsanız yaptıracağınız kişiyi mutlaka araştırın, niteliklerini kontrol edin, önerileri dinleyin ve hakkındaki yorumlarını mutlaka okuyun.

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Ameliyat için acele etmeyin! Kırışıklıklarla mücadele etmenizi sağlayan 9 adımlı yüz yogasıAmeliyat için acele etmeyin! Kırışıklıklarla mücadele etmenizi sağlayan 9 adımlı yüz yogası
Sosyal medyadan görüp 'daha büyük kalçam olsun' deniliyor ama, buna bağlı ölümler hızla artıyorSosyal medyadan görüp 'daha büyük kalçam olsun' deniliyor ama, buna bağlı ölümler hızla artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Microblading kıl tekniği microblading

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! O isim geri döndü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok final! O isim geri döndü!

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Kilosu 100 liradan yılda 1 ay satılıyor! Duyan koşup alıyor

Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a bomba transfer!

Doğru yapıldığı takdirde karnınız düzleşiyor

Doğru yapıldığı takdirde karnınız düzleşiyor

Sosyal medyadan görüp 'daha büyük kalçam olsun' deniliyor ama, buna bağlı ölümler hızla artıyor

Sosyal medyadan görüp 'daha büyük kalçam olsun' deniliyor ama, buna bağlı ölümler hızla artıyor

Evlilikler neden kısa sürüyor? İşte çiftleri boşanmaya götüren nedenler

Evlilikler neden kısa sürüyor? İşte çiftleri boşanmaya götüren nedenler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Vazgeçilmez! Onun için çılgına dönüyorlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sakıncalı bebek!' Binlerce kişi arasından seçildi

'Sakıncalı bebek!' Binlerce kişi arasından seçildi

Tövbe ettiren alışveriş! Her şey açığa çıktı

Tövbe ettiren alışveriş! Her şey açığa çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüz yağlarını gideren ve kırışıklıklarla mücadele etmenizi sağlayan 9 adımlı yüz yogası

Ameliyat için acele etmeyin! Kırışıklıklarla mücadele etmenizi sağlayan 9 adımlı yüz yogası

Sosyal medyadan görüp 'daha büyük kalçam olsun' deniliyor ama, buna bağlı ölümler hızla artıyor

Sosyal medyadan görüp 'daha büyük kalçam olsun' deniliyor ama, buna bağlı ölümler hızla artıyor

Botoks nedir, ne değildir, sizin için uygun mu?

Botoks nedir, ne değildir, sizin için uygun mu?

Göğüs kırışıklıklarından kurtulmanın kolay yolları

İhmal ediyoruz! Bu şekilde yatmayın

'Yeni plaj modasına hazır mısınız?' dediler, önden gören almaya yöneldi arkasını gören şaşkına döndü!

'Plaja inmeye hazır mısınız?' dediler! Arkasını görünce şaşkına döndüler

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner: 15 yaşından beri ailemden tek kuruş almadım

En genç milyarder: 15 yaşından beri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.