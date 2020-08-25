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Microsoft, Apple ile Epic arasındaki gerginlikte tarafını belirledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2020 11:07 | Son Güncelleme

Fortnite’ın App Store ve Play Store’dan kaldırılması teknoloji dünyasını çalkalamıştı. App Store ve Google Play Store’un kurallarına uymayan ve uygulama içi satın alma seçeneğini kendi bünyesinde sunan Epic, bunun bedelini ağır ödemişti. Epic ile Apple ve Google arasındaki gerginliğe şimdi de Microsoft ortak oldu.

Microsoft, Apple ile Epic arasındaki gerginlikte tarafını belirledi

Yazılım devi yaşanan bu olayın teknolojinin gelişimine zarar vereceğini savunuyor. Epic’in geliştirici hesabının iptal edilmesinin Unreal Engine oyun motoruna zarar vereceğini dile getiren Microsoft’tan Epic’e tam destek geldiğini söyleyebiliriz. Peki, yazılım devi neden Epic’in yanında durmak istiyor?

Bildiğiniz gibi çok yakında karşımıza yeni nesil oyun konsolları çıkacak. Xbox Series X için geliştirilecek olan oyunlarda muhtemelen gelecekte Unreal Engine 5 grafik motoru kullanılacak. Kendini sağlama almak isteyen Xbox cephesi bu yüzden Epic’e destek veriyor olabilir.

Bir firmanın daha önceden kabul etmiş olduğu kuralları planlı bir şekilde ihlal etmesi, firmayı haklı hale getirmez. Epic’in yaptığı bu hamle direkt olarak Apple’a karşı gelmekti. Planlı olduğu belli olan bu hamleden sonra kendini haksız olmasına rağmen mağdur gösteren Epic, bir de Apple karşıtı turnuva düzenleyecek. Bu turnuvada oyunculara çürük elma hediye edilecek.

Hisselerinin yüzde 40’ı Çinli firma olan Tencent’e ait olan Epic’in, bu hamlesi direkt olarak Amerika ile Çin arasındaki gerginliğe odaklı olduğu söyleniyor. Bakalım bu gerginlik ilerleyen günlerde tatlıya bağlanacak mı?

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