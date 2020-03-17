Microsoft bu sefer işi sansa bırakmayacak

Gücünü 8 çekirdekli 3.8 GHz hızında çalışan Custom Zen 2 CPU‘dan alacak olan konsolda 12 TFLOPS gücünde Custom RDNA 2 GPU grafik birimi yer alacak.

16 GB GDDR6 RAM ile gelecek olan konsolda 1 TB özelleştirilmiş SSD bulunacak. 1 TB da genişletilebilir hafızaya sahip olacak olan konsol 4K çözünürlükte 60 FPS oyun deneyimini net bir şekilde sunacak. 1080P‘de ise 120 FPS‘e kadar destek sunacak.

Konsolda bir de Quick Resume adı verilen teknoloji yer alacak. Bu sayede oynadığınız oyunu kapatmadan yeni oyun açabileceksiniz. Bir önceki oyuna hızlı bir şekilde geri dönüp kaldığınız yerden oynamaya devam edebileceksiniz. Bu teknolojinin detaylarına aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de 5.000 TL civarında satılmasını beklediğimiz bu konsol, PC oyuncularını bile kıskandıracak gibi görünüyor. Bu ayarda stabil bir PC toplamak için 10.000 TL’yi gözden çıkaracağınızı düşünürseniz, yeni nesilde direkt konsol almanız daha mantıklı olacak.

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