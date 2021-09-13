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Microsoft, delta varyantı nedeniyle planları süresiz olarak askıya aldı

13.09.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Microsoft’un amacı, Washington’daki genel merkezi ve diğer bazı ABD ofislerini 4 Ekim‘den önce tamamen yeniden açmaktı. Şirket yaptığı açıklamada “COVID-19’un belirsizliği göz önüne alındığında, ABD’deki çalışma sahalarımızın tamamen yeniden açılması için yeni bir tarih belirlememeye karar verdik.

Microsoft, delta varyantı nedeniyle planları süresiz olarak askıya aldı

Güvenli bir şekilde ofislerimizi açabileceğimizi düşündüğümüz zaman açılış yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Microsoft’un modern çalışmadan sorumlu başkan yardımcısı Jared Spataro, bir blog yazısında koronavirüs ile ilgili çalışanlarının sağlıklarını önemsediklerini ve güvenli olduğuna inanmadıkları sürece ofisleri açmayacaklarını duyurdu. Microsoft, ofise dönüş öncesinde çalışanlarına bunu 30 gün öncesinden söyleyecek. 

Şirket ofisleri açacağı zaman çalışanlarından aşı olduklarına dair belge de talep edecek. Analistler aşı zorunluluğuyla ilgili “Bu artık yeni normalimiz” yorumunu yapıyor. Bununla birlikte şirket uzaktan çalışmayla uyumlu olarak Teams için bir çok yenilik ve güncelleme duyurdu. Şirket çalışanları uzaktan çalışma döneminde de Teams uygulamasına gelen yeniliklerle sorunsuz bir şekilde performans gösterebilecek. Microsoft’a ek olarak diğer bütün büyük şirketler de ofise dönüş planlarını erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Microsoft
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