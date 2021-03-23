HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Microsoft, Discord'u milyarlarca dolara satın alabilir!

Microsoft, Discord'u milyarlarca dolara satın alabilir!

23.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, Discord'u satın almak için görüşmelere başladı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çıkan bir haberin iddiasına göre, teknoloji devi Microsoft, bir video oyun sohbet programı olan Discord'u satın almak için milyarlarca doları gözden çıkartmış durumda.

Microsoft, Discord'u milyarlarca dolara satın alabilir!

Microsoft satın alımlarına devam edecek gibi görünüyor. Daha önce Bethesda Softworks'ü içinde bulunduran ZeniMax Media'yı satın alıp Xbox oyuncuları için önemli bir atılım gerçekleştiren teknoloji devinin iddialara göre yeni bir hedefi daha var: O hedef, bir video oyun sohbet programı olan Discord.

MİCROSOFT DİSCORD'U İSTİYOR

Bloomberg'in haberine göre, Microsoft, Discord'u satın almak için görüşmelere başladı. Microsoft'un Discord için 10 milyar dolardan fazlasını gözden çıkarttığı belirtiliyor. Ancak kaynakların söylediklerine bakılırsa iki şirket henüz herhangi bir anlaşmaya varmış değil. Discord'un aklında ise halka açılma fikrinin olduğu iddia ediliyor.

Microsoft Discord satın alma

AMAZON VE EPİC GAMES DE İSTEDİ

Discord, konuya aşina olan iki kişiye göre geçmişte Epic Games ve Amazon ile de görüşmeler yaptı. Bu konuda bir kesinlik olmasa da görünüşe bakılırsa Discord'un talibi oldukça fazla. Bakalım Microsoft Discord anlaşması gerçekleşecek mi?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
Donald Trump'ın kendi sosyal ağı nasıl şekillenecek?Donald Trump'ın kendi sosyal ağı nasıl şekillenecek?
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Microsoft
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli olmuş olabilir!

iPhone 13 geleneği bozmayacak!

Donald Trump'ın kendi sosyal ağı nasıl şekillenecek?

Donald Trump'ın kendi sosyal ağı nasıl şekillenecek?

Black Shark 4 Pro en iyi oyuncu telefonu olabilir

Black Shark 4 Pro en iyi oyuncu telefonu olabilir

OnePlus 9 işte böyle görünecek

OnePlus 9 işte böyle görünecek

Huawei HarmonyOS için geri sayıma geçti

Huawei HarmonyOS için geri sayıma geçti

OnePlus Watch 110’dan fazla egzersiz moduna sahip

OnePlus Watch'ın özellikleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.