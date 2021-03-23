Microsoft, Discord'u milyarlarca dolara satın alabilir!

Microsoft satın alımlarına devam edecek gibi görünüyor. Daha önce Bethesda Softworks'ü içinde bulunduran ZeniMax Media'yı satın alıp Xbox oyuncuları için önemli bir atılım gerçekleştiren teknoloji devinin iddialara göre yeni bir hedefi daha var: O hedef, bir video oyun sohbet programı olan Discord.

MİCROSOFT DİSCORD'U İSTİYOR

Bloomberg'in haberine göre, Microsoft, Discord'u satın almak için görüşmelere başladı. Microsoft'un Discord için 10 milyar dolardan fazlasını gözden çıkarttığı belirtiliyor. Ancak kaynakların söylediklerine bakılırsa iki şirket henüz herhangi bir anlaşmaya varmış değil. Discord'un aklında ise halka açılma fikrinin olduğu iddia ediliyor.

AMAZON VE EPİC GAMES DE İSTEDİ

Discord, konuya aşina olan iki kişiye göre geçmişte Epic Games ve Amazon ile de görüşmeler yaptı. Bu konuda bir kesinlik olmasa da görünüşe bakılırsa Discord'un talibi oldukça fazla. Bakalım Microsoft Discord anlaşması gerçekleşecek mi?

