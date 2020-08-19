Microsoft Flight Simulator sonunda çıktı: İşte fiyatlar!

Microsoft Flight Simulator kimilerine göre bir oyun kimilerine göre ise bir oyundan öte. Zira, oldukça gerçekçi bir uçak simülatörü olan Microsoft Flight Simulator, 14 yıl süre boyunca Microsoft eliyle hiç yenilenmedi. 14 yıl sonra ise Microsoft, Microsoft Flight Simulator'u 2020'nin grafikleriyle baştan yarattı. Bir süredir çıkması beklenen oyun, dün itibarıyla ise çıkışını yaptı.

MİCROSOFT'TAN MFS OYUNCULARINA ÖZEL HEDİYE

Microsoft'un açıklamasıyla birlikte Microsoft Flight Simulator oynanabilir hale geldi. Microsoft Flight Simulator'e Xbox Game Pass, Microsoft Store ve Steam üzerinden ulaşılabiliyor. Üç farklı paketi bulunan oyun, çıkışına özel bazı avantajlar da sunuyor. Örneğin; Oyunu satın alanlar 30 Eylül 2020 tarihine kadar 'Aviators Club' kaplama setine ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. Oyunun fiyatları ise şöyle:

MİCROSOFT FLİGHT SİMULATOR FİYATI

Microsoft Flight Simulator Standart Edition: 350 TL (PC için Xbox Game Pass üyeliğine dahil - 20 uçak ve 30 havalimanı)

Microsoft Flight Simulator Deluxe Edition: 550 TL (5 ek uçak ve 5 ek havalimanı)

Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition: 725 TL (10 ek uçak ve 10 ek havalimanı)