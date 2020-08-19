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Microsoft Flight Simulator sonunda çıktı: İşte fiyatlar!

OYUN HABERLERİ  | 19.08.2020 10:31 | Son Güncelleme

Havacılık tutkunlarının merakla beklediği Microsoft Flight Simulator, sonunda yayınlandı. Gerçekçi grafikleriyle ve 3D şehir modellemeleriyle şaşırtan uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator, fiyatıyla da şaşkınlığımızı devam ettiriyor. Peki Microsoft Flight Simulator ne kadar? Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri neler?

Microsoft Flight Simulator sonunda çıktı: İşte fiyatlar!

Microsoft Flight Simulator kimilerine göre bir oyun kimilerine göre ise bir oyundan öte. Zira, oldukça gerçekçi bir uçak simülatörü olan Microsoft Flight Simulator, 14 yıl süre boyunca Microsoft eliyle hiç yenilenmedi. 14 yıl sonra ise Microsoft, Microsoft Flight Simulator'u 2020'nin grafikleriyle baştan yarattı. Bir süredir çıkması beklenen oyun, dün itibarıyla ise çıkışını yaptı.

Microsoft Flight Simulator fiyatı

MİCROSOFT'TAN MFS OYUNCULARINA ÖZEL HEDİYE

Microsoft'un açıklamasıyla birlikte Microsoft Flight Simulator oynanabilir hale geldi. Microsoft Flight Simulator'e Xbox Game Pass, Microsoft Store ve Steam üzerinden ulaşılabiliyor. Üç farklı paketi bulunan oyun, çıkışına özel bazı avantajlar da sunuyor. Örneğin; Oyunu satın alanlar 30 Eylül 2020 tarihine kadar 'Aviators Club' kaplama setine ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek. Oyunun fiyatları ise şöyle:

MİCROSOFT FLİGHT SİMULATOR FİYATI

Microsoft Flight Simulator Standart Edition: 350 TL (PC için Xbox Game Pass üyeliğine dahil - 20 uçak ve 30 havalimanı)
Microsoft Flight Simulator Deluxe Edition: 550 TL (5 ek uçak ve 5 ek havalimanı)
Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition: 725 TL (10 ek uçak ve 10 ek havalimanı)

MİCROSOFT FLİGHT SİMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minumum Sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570
İşletim Sistemi: Windows 10
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 | AMD Radeon RX 590
İşletim Sistemi: Windows 10
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

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