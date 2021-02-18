Microsoft hepsi bir arada Office uygulamasını iPad’e getiriyor

Bazı Android tabletler her zaman yeni Office’e erişebilirken, tamamen optimize edilmiş bir iPad uygulamasının olmaması göze çarpan bir ayrıntıydı. The Verge tarafından tespit edilen iPadOS sürümünün piyasaya sürülmesi, nihayet bu durumu düzeltiyor. Yeni güncelleme, kullanıcıların artık pencereli moda veya bireysel Office uygulamalarına başvurmak zorunda kalmadığı anlamına geliyor.

BİRLEŞİK OFFİCE UYGULAMASI NELER İÇERİYOR?

Birleşik Office uygulaması ile belge düzenleme için bir eylemler bölmesi geliyor. Ayrıca PDF’leri hızlı bir şekilde oluşturma ve imzalama ve resimleri belgelere dönüştürme becerisi de geldi. Uygulama ayrıca, öncelikle mobil görevler için tasarlanmış bazı yararlı araçları da bir arada sunuyor. Bunlar, belgeleri imzalama, görüntüleri metne ve tablolara dönüştürme ve daha hızlı eylemlerini içeriyor.

Microsoft, mobil Office'i bu tek uygulamada basitleştiriyor. Ancak Word, Excel ve PowerPoint için bağımsız uygulamalar hala mevcut. Bu uygulamalar düzenli olacak güncellenme halinde. Ana Office uygulamasının iPad dostu olması biraz zaman alırken Microsoft, Office uygulamalarına iPad’e özgü birçok özellik ekledi. Güncelleme, birleşik Office paketinin sağladığı tüm yeni üretkenlik araçlarıyla iPad’lerini dizüstü bilgisayar yerine kullanmak isteyenler için özellikle değerli olacak.

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