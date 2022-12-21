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Microsoft, Netflix'i satın mı alacak? Bu iddia çok konuşulur

21.12.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, Microsoft tarafından satın alınacak mı? Netflix hakkında zaman zaman birçok iddia çıkarken, şimdi bir yenisi daha geldi. Reuters'tan Jennifer Saba'nın iddiasına göre, daha önce birçok satın alım yapan Satya Nadella liderliğindeki Microsoft, 2023'te listeye Netflix'i ekleyebilir.

Microsoft, Netflix'i satın mı alacak? Bu iddia çok konuşulur

Netflix hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Zaman zaman Netflix'in satılacağına yönelik birçok iddia çıkıyor. Reuters'ta yer alan yeni bir iddiaya göre ise ABD'li teknoloji devi Microsoft, online içerik platformu Netflix'i satın alabilir.

MICROSOFT İÇİN NETFLIX İDDİASI!

Reuters'tan Jennifer Saba'nın yazdığı o iddiaya göre; Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, 2014 yılında terfi etmesinden bu yana pahalı bir alışveriş çılgınlığına girişti. Her şey, hit oyun Minecraft'ın arkasındaki şirketin 2,5 milyar dolara satın alınmasıyla başladı. Daha sonra Microsoft, LinkedIn'i 26 milyar dolara ve konuşma tanıma ve yapay zeka yazılım geliştiricisi Nuance'ı 20 milyar dolara satın aldı. Activision Blizzard, 69 milyar dolarla şimdiye kadar açıklanan en büyük hedef oldu.

Microsoft, şu sıralar ise Activision Blizzard'ı satın almanın piyasadaki oyuncularına zarar vermeyeceği konusunda düzenleyicileri ikna etmekle meşgul. Çünkü oyun konsolu Xbox ile Activision Blizzard'ın aynı çatı altına alınması, pazar hakimiyeti konusunda birtakım kaygılara yol açtı.

Microsoft

Rekabet nedenleriyle Activision Blizzard kaybedilse bile, Microsoft'un Netflix'e sahip olmasının stratejik açıdan mantıklı olacağı ve bunun muhtemelen daha kolay bir satış olacağı iddia ediliyor.

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İKİ ŞİRKETİN ARASI KÖTÜ DEĞİL

Netflix ve Microsoft zaten birbirine yakın. Netflix, yeni reklamlı abonelik hizmeti için reklam ortağı olarak Microsoft'u seçti. Microsoft Başkanı Brad Smith de Netflix yönetim kurulunda yer alıyor.

Anlaşmanın gerekçesinin bir kısmının da, Microsoft'un birden fazla cihaz üzerinden bir video oyun akış hizmeti sunmak istemesi olduğu ileri sürülüyor.

Söz konusu iddiada 190 milyar dolarlık bir değerden de bahsediliyor. Şimdi her iki şirketten gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

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Microsoft Netflix

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