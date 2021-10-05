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Microsoft Office 2021’in fiyatı belli oldu

05.10.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft Office 2021’in fiyatı ve yeni özellikleri belli oldu. İşte Microsoft Office‘nin yeni sürümü Office 2021'in fiyatı.

Microsoft Office 2021’in fiyatı belli oldu

Yeni sürümde özellikle interaktif özelliklere yer veren Amerikalı teknoloji devi Microsoft, yeni Office sürümünde kullanıcıların aynı belge üzerinde ortak çalışma imkanlarının önceki sürümlere göre kat kat artırıldığını belirtiyor.

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Sadece teknik konularda yenilik yapmayan Microsoft, ayrıca yeni Office sürümünde uygulamanın görünümü ve tasarımı konusunda da güncellemeler yaptı. Daha renkli ve daha yumuşak köşeli simgelere sahip olan Microsoft Office 2021’in fiyatı da resmen açıklandı.

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İŞTE MICROSOFT OFFICE 2021'İN FİYATI

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni sürümün Home ve Student sürümleri 149,99 dolar, Business sürümü ise 249,99 dolar fiyat etiketine sahip.

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Microsoft
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