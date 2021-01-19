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Microsoft sohbet botu veri hırsızlığına neden olabilir

19.01.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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Microsoft sohbet botu veri hırsızlığına neden olabilir

Henüz WhatsApp ile ilgili skandallar unutulmamışken şimdi de Microsoft veri skandalı ortaya çıktı. Hadi gelin konuyla ilgili bütün detaylara birlikte bakalım.

Bugün gündem Microsoft veri skandalı ile çalkalandı. Facebook gibi şirketlerin veri hırsızlığı ile anılmasına alışmıştık. Ancak ilk defa Microsoft ile ilgili veri güvenliği konusunda olumsuz bir gelişme yaşandı.

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Microsoft tarafından alınan bir patent, bunu daha net bir şekilde ortaya koydu. Şirketin aldığı patente göre herhangi birisinin kişisel verileri ile sohbet botu oluşturulabilecek. Sohbet edilebilir bir bot oluşturulduktan sonra onunla tıpkı canlı bir insan ile konuşulur gibi sohbet edilebilecek.

Size ait sosyal medya paylaşımları, yazılı mektuplar, elektronik mesajlar, ses kayıtları ve diğer birçok doküman Microsoft tarafından işleme alınacak. Elbette bunlar belirli izinler kapsamında gerçekleşecek. Sizlerden alınan veriler toplanarak buna en uygun bot hazırlanacak.

İşin aslına bakacak olursak Microsoft tarafından geliştirilecek yeni sistemin kişiyi klonlama anlamına geldiği söylenebilir. Yani sizin kişilik özelliklerinize sahip bir sohbet botu olacak. Böylece kendi kendinizle konuşuyor gibi hissedebilirsiniz. Microsoft tarafından alınan patent daha detaylı bir şekilde incelendiğinde şirketin bunu bütün kullanıcılara yaygınlaştırmak istediği görülüyor.

Patent açıklamasında, belirli bir kişiye ait ses tipi ve onunla ilgili kayıtlar kullanılarak oluşturulabileceği söyleniyor. Yani burada amaç sadece yazılı bir bot oluşturmak değil. Aynı zamanda bu botlar sizlerle konuşabilecek. Bunun sesli ve görüntülü bir sohbet botu olması düşünülüyor.

Microsoft tarafından geliştirilecek bu proje, çok büyük veri hırsızlıklarına neden olabilir. Peki sizin bu sohbet botu ile ilgili fikirleriniz neler?

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