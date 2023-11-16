HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Microsoft'tan yapay zeka adımı: Çipini tanıttı, piyasaya sürüyor!

Microsoft'tan yapay zeka adımı: Çipini tanıttı, piyasaya sürüyor!

16.11.2023 17:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, yapay zekaya yönelik çipi ile genel amaçlı programlama işlemleri için Arm tabanlı çipini tanıttı.

Microsoft'tan yapay zeka adımı: Çipini tanıttı, piyasaya sürüyor!

Şirketten yapılan açıklamada, Microsoft mühendislerinin yıllardır süren çok adımlı çalışmalarının sonucunda iki özel çip ile bir entegre sistemin geliştirildiği bildirildi.

"MICROSOFT AZURE MAIA AI HIZLANDIRICI" VE "ARM-MICROSOFT AZURE COBALT CPU"

Bu çiplerden ilkinin yapay zeka görevleri ve üretken yapay zeka için optimize edilmiş "Microsoft Azure Maia AI Hızlandırıcı" olduğu belirtilen açıklamada, diğerinin ise Microsoft Bulut üzerinde genel amaçlı programlama işlemlerini çalıştırmak üzere tasarlanmış Arm tabanlı işlemci "Arm-Microsoft Azure Cobalt CPU" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu çiplerin, Microsoft'un baştan aşağı tasarlanmış, dahili ve müşteri iş yükleri göz önünde bulundurularak optimize edilebilen altyapı sistemlerini sunması için son yapboz parçasını temsil ettiği vurgulandı.

Gelecek yılın başlarında çiplerin şirketin veri merkezlerine dağıtılmaya başlanacağının bilgisi verilen açıklamada, bunun başlangıçta şirketin Microsoft Copilot veya Azure OpenAI Service gibi hizmetlerine güç katacağı aktarıldı.

Açıklamada, çiplerin verimli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir programlama gücüne yönelik artan talebin yanı sıra en son bulut ve yapay zeka buluşlarından yararlanmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için sektör ortaklarının genişleyen ürün yelpazesine katılacağı da ifade edildi. (AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşten olay sözler: Öldürmek istesem üzerinden geçerdimEski eşten olay sözler: Öldürmek istesem üzerinden geçerdim
Niğde semalarında görüntülendi! O anlar kameradaNiğde semalarında görüntülendi! O anlar kamerada
Gazeteci Barış Pehlivan davasında flaş gelişme!Gazeteci Barış Pehlivan davasında flaş gelişme!
Anahtar Kelimeler:
Microsoft
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat ve Engin Polat davasında 'sürpriz' gelişme!

Dilan Polat ve Engin Polat davasında 'sürpriz' gelişme!

Cenaze töreni defileye dönüştü! "Az önce ne izledim ben?"

Cenaze töreni defileye dönüştü! "Az önce ne izledim ben?"

Görüntüler İstanbul'dan! Eğitim uçağı, minibüsü teğet geçti

Görüntüler İstanbul'dan! Eğitim uçağı, minibüsü teğet geçti

850 bin liralık telefon çalıp, sevgilisine otomobil aldı

850 bin liralık telefon çalıp, sevgilisine otomobil aldı

Ogün Samast mesajı! 'Biz katilimize bile...'

Ogün Samast mesajı! 'Biz katilimize bile...'

Avcılar'da korkunç kaza! Ambulans, İETT otobüsü ve otomobile çarptı

Avcılar'da korkunç kaza! Ambulans, İETT otobüsü ve otomobile çarptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Arabanın önünü kesti! Yetmedi aracın üzerine tırmandı

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.